CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Fenerbahçe Medicana set vermeden kazanarak dörtlü finalde: İşte maçın özeti

Fenerbahçe Medicana set vermeden kazanarak dörtlü finalde: İşte maçın özeti

Fenerbahçe Medicana, Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 22:03
Fenerbahçe Medicana set vermeden kazanarak dörtlü finalde: İşte maçın özeti

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas (Gizem Örge, Sude Hacımustafaoğlu, Ghani)

Aras Kargo: İrem Çor, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Hazal Selin Uygur, Defne Başyolcu)

Setler: 25-23, 25-21, 25-16

Süre: 73 dakika (25, 26, 22)

Nhaga G.Saray formasıyla ilk golünü attı!
RAMS Başakşehir-Trabzonspor | CANLI
DİĞER
Böyle mi Olacaktı'nın yakışıklı Murat'ıydı! 90'ların jönü Atilla Saral şehir hayatını terk edip bakın nereye yerleşti!
Başkan Erdoğan "Türkiye'nin tavrı bellidir" diyerek duyurdu: Savaş yerine barışın tarafındayız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barış Alper G.Saray'ı öne geçirdi! İşte penaltı pozisyonu
RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yaser Asprilla gole çok yaklaştı! İşte o anlar Yaser Asprilla gole çok yaklaştı! İşte o anlar 21:25
Nhaga G.Saray formasıyla ilk golünü attı! Nhaga G.Saray formasıyla ilk golünü attı! 21:11
Fırtına Augusto ile öne geçti! Fırtına Augusto ile öne geçti! 20:57
Barış Alper G.Saray'ı öne geçirdi! İşte penaltı pozisyonu Barış Alper G.Saray'ı öne geçirdi! İşte penaltı pozisyonu 20:45
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 20:34
"3 puanla başlamaktan mutluyuz" "3 puanla başlamaktan mutluyuz" 20:12
Daha Eski
Buruk'tan maç öncesi rotasyon açıklaması! Buruk'tan maç öncesi rotasyon açıklaması! 20:09
Joao Perreira: Bugün lider bitirebiliriz! Joao Perreira: Bugün lider bitirebiliriz! 19:53
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi! 8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi! 19:25
F.Bahçe G.Antep FK maçına hazır! F.Bahçe G.Antep FK maçına hazır! 19:23
Milliler Malta'yı 3 golle geçti! Milliler Malta'yı 3 golle geçti! 18:58
Başakşehir-Trabzonspor maçı detayları Başakşehir-Trabzonspor maçı detayları 18:29