Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Sarı lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran mücadelenin ardından soyunma odasında takıma teşekkür konuşması yaptı. İşte o anlar...

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

Dev karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, soyunma odasında takıma duygusal bir konuşma yaptı.

Sadettin Saran tüm takımı toplayıp yaptığı konuşmada "Siz benim ailemsiniz" ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR

Sabah Spor (@sabahspor) January 10, 2026

