Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan takıma konuşma! Soyunma odasında alkış koptu

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

Dev karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, soyunma odasında takıma duygusal bir konuşma yaptı.

Sadettin Saran tüm takımı toplayıp yaptığı konuşmada "Siz benim ailemsiniz" ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR

"SİZ BENİM AİLEMSİNİZ!" Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın maçın ardından soyunma odasında takıma yaptığı konuşma. pic.twitter.com/llRWNVrZNQ

— Sabah Spor (@sabahspor) January 10, 2026