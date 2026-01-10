Tedesco’dan Süper Kupa öncesi mesaj: Takım ateşli ve hazır!

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco karşılaşma öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Takımının maç atmosferine fazlasıyla hazır olduğunu vurgulayan Tedesco, soyunma odasındaki konuşmasına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Maç öncesi konuşmam çok yüksek sesli ve motive ediciydi. Takımın buna ihtiyacı yoktu ama yine de bunu yaptım. Takım çok ateşli ve oynamaya hazır. İyi durumdayız."

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'de oluşturulan kulüp kültürüne ve birlikteliğe de özel bir parantez açtı:

"Birliktelik ve aile kelimelerini vurguluyoruz. Bir kelime kullanıyorsanız, bunu hissetmeniz de lazım. Sabah işe gittiğiniz yer çok güzel olmalı, Samandıra da böyle bir yer. Oraya gitmekten, oradan olmaktan mutluluk duyuyoruz."