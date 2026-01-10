CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Tedesco’dan Süper Kupa öncesi mesaj: Takım ateşli ve hazır!

Tedesco’dan Süper Kupa öncesi mesaj: Takım ateşli ve hazır!

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, maç öncesi yaptığı açıklamalarda takımın mental durumuna ve kulüp içindeki birliktelik atmosferine dikkat çekti. İşte Tedesco'nun açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 18:03 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 18:13
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco’dan Süper Kupa öncesi mesaj: Takım ateşli ve hazır!

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco karşılaşma öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Takımının maç atmosferine fazlasıyla hazır olduğunu vurgulayan Tedesco, soyunma odasındaki konuşmasına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Maç öncesi konuşmam çok yüksek sesli ve motive ediciydi. Takımın buna ihtiyacı yoktu ama yine de bunu yaptım. Takım çok ateşli ve oynamaya hazır. İyi durumdayız."

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'de oluşturulan kulüp kültürüne ve birlikteliğe de özel bir parantez açtı:

"Birliktelik ve aile kelimelerini vurguluyoruz. Bir kelime kullanıyorsanız, bunu hissetmeniz de lazım. Sabah işe gittiğiniz yer çok güzel olmalı, Samandıra da böyle bir yer. Oraya gitmekten, oradan olmaktan mutluluk duyuyoruz."

G.Saray-F.Bahçe | CANLI İZLE
Okan Buruk'tan Günay ve Uğurcan sözleri!
DİĞER
Galatasaray'a 150 milyonluk gelir! Cimbom'un kasası doldu...
Son dakika: Halep’te provokasyonun perde arkası: 10 aylık müzakere nasıl sabote edildi
Galatasaray kafilesi Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi
Süper Kupa öncesi gerginlik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Esenler Erokspor 3 puanı farklı aldı! Esenler Erokspor 3 puanı farklı aldı! 18:18
Tedesco’dan Süper Kupa öncesi mesaj! Tedesco’dan Süper Kupa öncesi mesaj! 18:03
Mısır-Fildişi Sahili maçı detayları Mısır-Fildişi Sahili maçı detayları 18:02
Arda Ünyay: İnşallah yine kazanacağız! Arda Ünyay: İnşallah yine kazanacağız! 17:59
Galatasaray kafilesi Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi Galatasaray kafilesi Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi 17:54
Tarihsel olarak hangi kulüp 'elit' hangisi 'halk' kimliğiyle öne çıkıyor? Tarihsel olarak hangi kulüp 'elit' hangisi 'halk' kimliğiyle öne çıkıyor? 17:33
Daha Eski
F.Bahçe'de yeni transfer ilk 11'de olacak! F.Bahçe'de yeni transfer ilk 11'de olacak! 17:27
F.Bahçe'de dikkat çeken detay! F.Bahçe'de dikkat çeken detay! 17:26
G.Saray kafilesi stada hareket etti G.Saray kafilesi stada hareket etti 17:15
"Hep beraber birliktelik kurmamız lazım" "Hep beraber birliktelik kurmamız lazım" 17:00
THY, F.Bahçe'ye geçit vermedi THY, F.Bahçe'ye geçit vermedi 16:56
Asensio'ya büyük müjde! Asensio'ya büyük müjde! 16:33