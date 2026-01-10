Türk Hava Yolları Fenerbahçe Medicana'yı mağlup etti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 18-25, 28-26, 26-24, 15-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 16:56
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Türk Hava Yolları, ligdeki 7. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Medicana ise 2. kez mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Selçuk Görmen

Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Alondra, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Işıl Öz, Çağla Çiçekoğlu, Büşra Kılıçlı, Merve Nezir, Orthmann, Nicoletti)

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Ghani, Aslı Kalaç, Ana Cristina, Arelya Karasoy, Fatma Beyaz, Gülce Güçtekin)

Setler: 18-25, 28-26, 26-24, 15-25, 15-12

Süre: 139 dakika (29, 35, 34, 23, 18)

