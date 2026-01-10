Türk Hava Yolları Fenerbahçe Medicana'yı mağlup etti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Türk Hava Yolları, ligdeki 7. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Medicana ise 2. kez mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Selçuk Görmen

Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Alondra, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Işıl Öz, Çağla Çiçekoğlu, Büşra Kılıçlı, Merve Nezir, Orthmann, Nicoletti)

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Ghani, Aslı Kalaç, Ana Cristina, Arelya Karasoy, Fatma Beyaz, Gülce Güçtekin)

Setler: 18-25, 28-26, 26-24, 15-25, 15-12

Süre: 139 dakika (29, 35, 34, 23, 18)