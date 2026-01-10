Galatasaray-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Turkcell Süper Kupa canlı izle

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Okan Buruk ve Domenico Tedesco'nun kozlarını paylaştığı turda hangi ekibin kupaya ulaşacağı heyecanla bekleniyor. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 17:41 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 18:42
Galatasaray-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Okan Buruk ve Domenico Tedesco yönetiminde kupanın sahibi olmayı amaçlayan takımlar, kritik derbide hata yapmak istemiyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Kupa finalinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 18.45'te başladı.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

👉GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | ŞİFRESİZ👈

GALATASARAY-FENERBAHÇE 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Duran

