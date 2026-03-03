CANLI SKOR ANA SAYFA
Kupa Voley ÇEYREK FİNAL | Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo maçı detayları!

Kupa Voley ÇEYREK FİNAL | Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo maçı detayları!

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar çeyrek final etabında heyecan tek maçlık eleme usulüyle zirveye çıkıyor. Fenerbahçe Medicana, İstanbul’da Aras Kargo’yu ağırlayarak Ankara’da düzenlenecek Dörtlü Final biletini kapmaya çalışacak. Kazanan takımın yarı finalde Eczacıbaşı-Göztepe eşleşmesinin galibiyle eşleşeceği bu zorlu mücadelede, voleybolseverler Burhan Felek Voleybol Salonu’nda büyük bir rekabete tanıklık edecek. Peki Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 15:50
Kupa Voley ÇEYREK FİNAL | Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo maçı detayları!

Kadın voleybolunun prestijli organizasyonlarından AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı finalistler belli oluyor. Çeyrek final turunun en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo ile karşı karşıya gelecek. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik müsabakada Ebru Kaya ve Uğur Ateş hakem ikilisi görev yapacak. Tek maç üzerinden oynanacak olan bu etapta hata payı bulunmazken, galip gelen taraf 24-25 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan Dörtlü Final organizasyonuna adını yazdırma başarısı gösterecek. İşte Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo maçının detayları...

FENERBAHÇE MEDICANA-ARAS KARGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kupa Voley'de yarı finale yükselecek takımı belirleyecek olan bu heyecan dolu maç, 3 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

FENERBAHÇE MEDICANA-ARAS KARGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybol tutkunlarının merakla beklediği bu çeyrek final mücadelesi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçla ilgili tüm set özetleri ve canlı istatistikler yayın boyunca izleyicilere aktarılacak.

FENERBAHÇE MEDICANA-ARAS KARGO MAÇI CANLI | TRT SPOR YILDIZ

