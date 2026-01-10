Süper Kupa öncesi gerginlik!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, mücadele öncesinde istenmeyen olaylar yaşandı.

Stadın çevresinde toplanan iki takım taraftarları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Güvenlik güçleri olaya hızla müdahale ederek tarafları ayırdı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

F.BAHÇELİ FUTBOLCULAR ZEMİN KONTROLÜ İÇİN SAHADA