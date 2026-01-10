CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Kupa Süper Kupa öncesi gerginlik!

Süper Kupa öncesi gerginlik!

Turkcell Süper Kupa finali öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları arasında Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde kavga çıktı. İşte o görüntüler...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 17:28 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 17:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Kupa öncesi gerginlik!

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, mücadele öncesinde istenmeyen olaylar yaşandı.

Stadın çevresinde toplanan iki takım taraftarları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Güvenlik güçleri olaya hızla müdahale ederek tarafları ayırdı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

F.BAHÇELİ FUTBOLCULAR ZEMİN KONTROLÜ İÇİN SAHADA

G.Saray-F.Bahçe | CANLI İZLE
Okan Buruk'tan Günay ve Uğurcan sözleri!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Son dakika: Halep’te provokasyonun perde arkası: 10 aylık müzakere nasıl sabote edildi
Fenerbahçe oyuncuları stada giriş yaptı
Galatasaray kafilesi Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Esenler Erokspor 3 puanı farklı aldı! Esenler Erokspor 3 puanı farklı aldı! 18:18
Tedesco’dan Süper Kupa öncesi mesaj! Tedesco’dan Süper Kupa öncesi mesaj! 18:03
Mısır-Fildişi Sahili maçı detayları Mısır-Fildişi Sahili maçı detayları 18:02
Arda Ünyay: İnşallah yine kazanacağız! Arda Ünyay: İnşallah yine kazanacağız! 17:59
Galatasaray kafilesi Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi Galatasaray kafilesi Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi 17:54
Tarihsel olarak hangi kulüp 'elit' hangisi 'halk' kimliğiyle öne çıkıyor? Tarihsel olarak hangi kulüp 'elit' hangisi 'halk' kimliğiyle öne çıkıyor? 17:33
Daha Eski
F.Bahçe'de yeni transfer ilk 11'de olacak! F.Bahçe'de yeni transfer ilk 11'de olacak! 17:27
F.Bahçe'de dikkat çeken detay! F.Bahçe'de dikkat çeken detay! 17:26
G.Saray kafilesi stada hareket etti G.Saray kafilesi stada hareket etti 17:15
"Hep beraber birliktelik kurmamız lazım" "Hep beraber birliktelik kurmamız lazım" 17:00
THY, F.Bahçe'ye geçit vermedi THY, F.Bahçe'ye geçit vermedi 16:56
Asensio'ya büyük müjde! Asensio'ya büyük müjde! 16:33