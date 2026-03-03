Alanyaspor-Galatasaray MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | GS maçı nasıl, nereden izlenir?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Grubu zirvede tamamlamak için son hafta mücadelelerini kazanmayı amaçlayan iki takım da hata yapmak istemiyor. Okan Buruk yönetiminde 3'te 3 yaparak yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Galatasaray kadrosunda önemli eksikler yer alırken, muhtemel 11'ler merak ediliyor. Öte yandan futbolseverler, "Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 17:58
A HABER CANLI İZLE (Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Grubu zirvede tamamlamayı hedefleyen iki ekip, son haftadaki kritik maçta hata yapmamak için sahaya çıkacak. Okan Buruk yönetiminde 3'te 3 yapan Galatasaray, 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile ilerleyen Alanyaspor karşısında dikkatli olmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı ekipte bazı kilit oyuncuların eksik olması, maç öncesi muhtemel 11'lerin merak edilmesine yol açıyor. Futbolseverler ayrıca "Alanyaspor-Galatasaray maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırıyor. Peki, Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Galatasaray maçı

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. haftasında oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçı 3 Mart 2026 Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçı A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Mounie, Ruan, Merschack, Ui-Jo Hwang

Galatasaray: Günay, Boey, Kaan, Singo, Eren, İlkay, Torreira, Sara, Sane, Asprilla, Barış

Alanyaspor-Galatasaray maçı muhtemel 11

#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪

🏆 Ziraat Türkiye Kupası

🗓️ A Grubu 4. Hafta

⚽ C. Alanyaspor

📆 03.03.2026

⏰ 20.30

🏟️ Alanya Oba Stadyumu

📲 #ALNvGS pic.twitter.com/AbqJW8lz1y

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 2, 2026

ALANYASPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 5. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray bu zamana kadar Türkiye Kupası'nda 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-yeşilliler de 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda Aslan'ın 7 golüne, Akdeniz ekibi de 7 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan maçları Galatasaray, 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Alanyaspor-Galatasaray maçları

📢 Maç Günü

🏆 Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta

🕘 20.30

🆚 Galatasaray

📍 Alanya Oba Stadyumu

📺 A Haber

#CorendonAlanyaspor | #ALYvGS pic.twitter.com/nmhCeNlR7V

— Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) March 2, 2026

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve riske edilmek istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kafilede yer almadı.

Alanyaspor-Galatasaray maç kadrosu

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey.

Alanyaspor-Galatasaray maçı nasıl izlenir?

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Alanyaspor-Galatasaray maçı hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Hüseyin Aylak Yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlenecek.

Alanyaspor-Galatasaray maçı hakemi

TÜRKİYE KUPASI GRUP TAKVİMİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması karşılaşmaları belirlenen takvim doğrultusunda oynanıyor:

A Grubu müsabakaları 3 Mart Salı

C Grubu maçları 4 Mart Çarşamba

B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe günü yapılacak

Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından, her grupta ilk iki sırayı alan toplam 6 takım ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek. Böylece toplam 8 ekip bir üst turda mücadele etme hakkı kazanacak.

