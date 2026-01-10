CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Kupa Fenerbahçe tribünleri dev maça maça hazır!

Fenerbahçe tribünleri dev maça maça hazır!

Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa Finali öncesi tribündeki yerlerini alan Fenerbahçe taraftarları, maçın ısınma bölümünde telefonlarının flaşları ve sarı-lacivert yağmurlukları ile takımlarına desteklerini gösterdi.

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 18:41
Fenerbahçe tribünleri dev maça maça hazır!

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de taraftarlar, maçın ısınma bölümünde telefonlarının flaşlarını açarak takımlarına destek oldu. Maç öncesi taraftarlar, kendilerine dağıtılan sarı ve lacivert renkte yağmurlukları giyerek tribündeki yerlerini aldı. Maçın başlamasına dakikalar kala sarı-lacivertli takımın tribünlerinde görüntü şu şekildeydi...

