Fenerbahçe tribünleri dev maça maça hazır!

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de taraftarlar, maçın ısınma bölümünde telefonlarının flaşlarını açarak takımlarına destek oldu. Maç öncesi taraftarlar, kendilerine dağıtılan sarı ve lacivert renkte yağmurlukları giyerek tribündeki yerlerini aldı. Maçın başlamasına dakikalar kala sarı-lacivertli takımın tribünlerinde görüntü şu şekildeydi...