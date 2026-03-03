Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için o yıldız hedefte! İngiliz basını duyurdu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, mevcut sezonda Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadelesini sürdürürken gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-lacivertliler, hücum bölgesi için o ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 06:50
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, bu mücadeleyle birlikte zirvenin 4 puan gerisinde kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Fenerbahçe'nin golleri 63. dakikada Sidiki Cherif ve 69. dakikada Veysel Sarı'dan (KK) gelirken, Hesap.com Antalyaspor'un gollerini ise 43. dakikada Levent Mercan (KK) ve 49. dakikada Sander van de Streek kaydetti.

Öte yandan Fenerbahçe, yaz dönemi için kolları sıvadı. Hedefteki isimlerden birisi de Jadon Sancho.

25 yaşındaki İngiliz sol kanadı ManU, Aston Villa'ya kiralamıştı.

Sancho'nun iki kulüple de sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

İngiliz basını sarı lacivertlilerin 1.80 boyundaki futbolcu ile masaya oturduğunu haberleştirdi.

Taraflar arasındaki görüşmenin çok olumlu geçtiği belirtildi.

Yapılan yorumlarda Sancho'nun Fenerbahçe'ye gitmesinin sürpriz olmadığı özellikle vurgulanıyor.

KADIKÖY'DE FENERBAHÇE'YE GOL ATTI

Jadon Sancho, bu sezon UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 7. haftasında Fenerbahçe'nin, Aston Villa'yı ağırladığı mücadelenin 25. dakikasında maçın tek golünü atmış ve takımına galibiyeti getirmişti.

Fenerbahçe
