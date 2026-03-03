Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için o yıldız hedefte! İngiliz basını duyurdu

Sarı-lacivertliler, bu mücadeleyle birlikte zirvenin 4 puan gerisinde kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Fenerbahçe'nin golleri 63. dakikada Sidiki Cherif ve 69. dakikada Veysel Sarı'dan (KK) gelirken, Hesap.com Antalyaspor'un gollerini ise 43. dakikada Levent Mercan (KK) ve 49. dakikada Sander van de Streek kaydetti.