Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için o yıldız hedefte! İngiliz basını duyurdu
Fenerbahçe, mevcut sezonda Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadelesini sürdürürken gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-lacivertliler, hücum bölgesi için o ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 06:50
Öte yandan Fenerbahçe, yaz dönemi için kolları sıvadı. Hedefteki isimlerden birisi de Jadon Sancho.
25 yaşındaki İngiliz sol kanadı ManU, Aston Villa'ya kiralamıştı.
Sancho'nun iki kulüple de sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
İngiliz basını sarı lacivertlilerin 1.80 boyundaki futbolcu ile masaya oturduğunu haberleştirdi.
Taraflar arasındaki görüşmenin çok olumlu geçtiği belirtildi.
Yapılan yorumlarda Sancho'nun Fenerbahçe'ye gitmesinin sürpriz olmadığı özellikle vurgulanıyor.
KADIKÖY'DE FENERBAHÇE'YE GOL ATTI
Jadon Sancho, bu sezon UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 7. haftasında Fenerbahçe'nin, Aston Villa'yı ağırladığı mücadelenin 25. dakikasında maçın tek golünü atmış ve takımına galibiyeti getirmişti.
