Okan Buruk Juventus'un yıldızıyla telefonda görüştü! Transferde Osimhen tarifesi

Mevcut sezonda 3 kulvarda da iddiasını sürdüren Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları da başladı. Sarı-kırmızılılarda son olarak Teknik Direktör Okan Buruk'un, Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Juventus'tan o isimle telefonda görüştüğü ve gelecek sezon için transfer olmaya ikna ettiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 06:50
Tarihinin en büyük transfer harcamasını yaptığı sezonda yeni isimlerinden büyük bir verim elde eden G.Saray, yeni sezon için de kolları sıvamış durumda.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus forması ile G.Saray'a iki gol atan Teun Koopmeiners yeniden gündeme geldi.

Sezon başından itibaren 28 yaşındaki Hollandalı oyuncu ile ilgilenen Aslan, haziran ayında harekete geçecek.

Tuttosport'un haberine göre Juventus 30 milyon euro talep ediyor.

YAZIN İLK HAMLESİ

Yeni sezonda kadrosunda yapılanmaya gitmeyi planlayan İtalyan ekibi Koopmeiners dışında Jonathan David ve birçok oyuncusu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bunun üzerine G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, 28 yaşındaki Hollandalı oyuncu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sezon sonunda Juventus ile yollarını ayıracak olan başarılı orta saha oyuncusuna planlarını anlattı ve ikna etmeyi başardı.

Yönetim haziran ayında Koopmeiners için harekete geçerek şartlarını zorlayacak.

OSIMHEN'İ DE ARAMIŞTI

Transferlerde önemli bir pay sahibi olan teknik direktör Okan Buruk, takımda görmek istediği oyuncularla birebir ilgileniyor.

Daha önce Victor Osimhen transferi öncesinde de Nijeryalı yıldızla telefonda görüşen Buruk, Koopmeiners ile de ön bir görüşme yaptı.

Transfermarkt verilerine göre 28 milyon Euro değeri bulunan Koopmeiners'in, Juventus ile sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

