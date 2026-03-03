Bu sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da yoluna emin adımlarla devam eden G.Saray, hiçbirini ayırt etmiyor. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kupayı hedefleyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiği yere kadar gidecek. Süper Lig'de hafta sonunda RAMS Park'ta 3-1 mağlup ettiği Alanyaspor'a Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında bu kez deplasmanda konuk olacak. Sarı-kırmızılılar sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıksa da beraberlik de liderlik için yetiyor. G.Saray olası bir mağlubiyet halinde bile büyük bir olasılıkla üst tura yükselmeyi başaracak. Grubunu ilk sırada bitiren takımlar doğrudan terfi edecekler. Üçüncü sıraya alacak en iyi iki grup üçüncüsü de bir üst tura yükselecek. Bu nedenle sarı-kırmızılı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hafta sonundaki Beşiktaş derbisini düşünen teknik direktör Okan Buruk da geniş kadrosunda rotasyona gidecek.

COŞKULU KARŞILAMA

Zorlu Alanyaspor mücadelesi için 2 Mart Pazartesi günü karşılaşmanın oynanacağı şehre hareket eden sarı-kırmızılı takıma taraftarları büyük destek verdi. Çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar takımlarını coşku ile karşılayıp büyük bir destek verdi.

YAN BAKILMIYOR

G.Saray'ın Ziraat Türkiye Kupası performansı dikkat çekiyor. Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, daha sonra çıktığı 9 maçta da mağlubiyet görmedi. Cimbom bu süreçte 7 galibiyet elde ederken 2 kez de berabere kaldı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Alanyaspor'a konuk olmaya hazırlanan G.Saray'da zorlu mücadelenin hazırlıkları tamamlandı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular Alanyaspor maçının taktiği üzerinde durdu.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: VICTOR, LIMA, ALITI, ÜMİT, HADERGJONAJ, JANVIER, MAKOUTA, MOUNIE, RUAN, MESCHACK, UI-JO HWANG

Galatasaray: GÜNAY, BOEY, KAAN, SINGO, EREN, İLKAY, TORREIRA, SARA, SANE, ASPRILLA, BARIŞ