CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring-Basket Landes maçı CANLI | Saati ve kanalı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring-Basket Landes maçı CANLI | Saati ve kanalı!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in etabında heyecan dorukta! Seride 1-1’lik eşitliğin ardından gözler, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Basket Landes arasındaki üçüncü ve son maça çevrildi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, Fransız rakibini mağlup ederek adını doğrudan yarı finale yazdırmayı hedefliyor. Kaybeden ekibin yoluna çeyrek finalden devam edeceği bu kritik randevuda, galibiyete ulaşan takım Zaragoza bileti yolunda dev bir avantaj yakalayacak. Peki Galatasaray-Çağdaş Faktoring-Basket Landes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 15:17 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 15:20
Galatasaray Çağdaş Faktoring-Basket Landes maçı CANLI | Saati ve kanalı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi play-in etabının düğümünü İstanbul'da çözüyor. Serinin ilk maçında sahasında konuk ettiği Basket Landes'i 81-72 yenerek avantajı eline alan temsilcimiz, Fransa deplasmanında 75-70 kaybedince seri son maça taşındı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan bu kader maçı, iki takım için de doğrudan yarı final kapısını aralayacak. 15-19 Nisan tarihlerinde İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek Altılı Final (Final Six) organizasyonunda yer almayı garantilemek isteyen Galatasaray, taraftarının yaratacağı atmosferle Basket Landes engelini aşarak Avrupa yolculuğunda bir üst seviyeye tırmanmak istiyor. İşte Galatasaray-Çağdaş Faktoring-Basket Landes maçının detayları...

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING - BASKET LANDES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki bu kritik play-in son maçı, 3 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliğinde gerçekleşecek bu hayati mücadelenin başlama saati ise 20.30 olarak açıklandı.

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING - BASKET LANDES MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı-kırmızılıların yarı final mücadelesinin Galatasaray Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.

ASpor CANLI YAYIN

Galatasaray dünyanın en iyileri listesinde...
Süper Lig'de 2 maça erteleme!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan'dan Fatma Nur öğretmen için taziye mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yazarlar yorumladı: Beşiktaş derbiyi kazanırsa...
Fethiye'de kazanan F. Karagümrük!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli tekvandocular tatamiye çıkacak! Milli tekvandocular tatamiye çıkacak! 14:46
Galatasaray dünyanın en iyileri listesinde... Galatasaray dünyanın en iyileri listesinde... 14:43
Göztepe'de kriz tekrarı! Göztepe'de kriz tekrarı! 14:35
Süper Lig'de 2 maça erteleme! Süper Lig'de 2 maça erteleme! 14:08
Wolverhampton-Liverpool maç bilgileri! Wolverhampton-Liverpool maç bilgileri! 13:20
Avrupa Kadınlar Sutopu İzmir etabında! Avrupa Kadınlar Sutopu İzmir etabında! 13:05
Daha Eski
Başakşehir-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler Başakşehir-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler 12:27
Serdal Adalı'dan 123. yıl mesajı! Serdal Adalı'dan 123. yıl mesajı! 12:26
Beşiktaş Kulübü 123 yaşında! Beşiktaş Kulübü 123 yaşında! 12:10
Fethiyespor-F. Karagümrük | CANLI İZLE Fethiyespor-F. Karagümrük | CANLI İZLE 12:07
Bournemouth-Brentford maçı ne zaman? Bournemouth-Brentford maçı ne zaman? 11:57
Hatipoğlu'na F.Bahçe sorusu! Hatipoğlu'na F.Bahçe sorusu! 11:53