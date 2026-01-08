Fenerbahçe Beko Dubai'de mağlup!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'de 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Dubai'de parkeden mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya dengeli başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 24-22 geride kapattı. İkinci çeyrekte temposunu artıran ev sahibi ekip, soyunma odasına 51-42'lik üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta farkın açılmasına engel olamayan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 73-62 geride girdi. Final periyodunda toparlanma çabası sonuç vermeyince mücadele Dubai Basketball'un 92-81'lik galibiyetiyle tamamlandı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, bu sezon EuroLeague'de 7. yenilgisini yaşadı. Dubai Basketbol ise 10. galibiyetini aldı.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek: Dubai 24-22 Fenerbahçe Beko

Devre: Dubai 51-42 Fenerbahçe Beko

3. Çeyrek: Dubai 73-62 Fenerbahçe Beko

Maç Sonu: Dubai 92-81 Fenerbahçe Beko