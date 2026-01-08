Fenerbahçe Beko Dubai'de mağlup!

CANLI SKOR ANA SAYFA
EuroLeague’in 21. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Dubai deplasmanında Dubai Basketball’a 92-81 mağlup oldu.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 21:17 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 21:45
EuroLeague'de 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Dubai'de parkeden mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya dengeli başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 24-22 geride kapattı. İkinci çeyrekte temposunu artıran ev sahibi ekip, soyunma odasına 51-42'lik üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta farkın açılmasına engel olamayan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 73-62 geride girdi. Final periyodunda toparlanma çabası sonuç vermeyince mücadele Dubai Basketball'un 92-81'lik galibiyetiyle tamamlandı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, bu sezon EuroLeague'de 7. yenilgisini yaşadı. Dubai Basketbol ise 10. galibiyetini aldı.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek: Dubai 24-22 Fenerbahçe Beko

Devre: Dubai 51-42 Fenerbahçe Beko

3. Çeyrek: Dubai 73-62 Fenerbahçe Beko

Maç Sonu: Dubai 92-81 Fenerbahçe Beko

