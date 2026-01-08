CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray’a Ugarte transferinde rakip çıktı! Hollanda devi talip

Galatasaray’a Ugarte transferinde rakip çıktı! Hollanda devi talip

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Manchester United forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Manuel Ugarte'ye Hollanda'dan yeni bir talip çıktı. Ajax, Uruguaylı orta saha için kiralık formülü üzerinde duruyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 17:54
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray’a Ugarte transferinde rakip çıktı! Hollanda devi talip

Ara transfer döneminde eksiklerini gidermek için isteyen Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray’a Ugarte transferinde rakip çıktı! Hollanda devi talip

Orta saha pozisyonu için ekleme yapmayı düşünen sarıkırmızılılar, Uruguaylı oyuncu Manuel Ugarte'yi bir süredir gündemine tutuyordu.

Galatasaray’a Ugarte transferinde rakip çıktı! Hollanda devi talip

Bu isimle ilgili olarak Hollanda basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray’a Ugarte transferinde rakip çıktı! Hollanda devi talip

Voetbal'da yer alan habere göre Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, Manuel Ugarte için ses getirecek bir transferi ciddi şekilde düşünüyor.

Galatasaray’a Ugarte transferinde rakip çıktı! Hollanda devi talip

Haberde, Ajax'ın 6 numara transferini oldukça öncelediği ve hedeflediği isimlerin başında Ugarte olduğu ifade edildi.

Galatasaray’a Ugarte transferinde rakip çıktı! Hollanda devi talip

Amsterdam ekibinin, sezonun geri kalanı için oyuncuyu kiralama fikrine açık olduğu belirtildi.

Galatasaray’a Ugarte transferinde rakip çıktı! Hollanda devi talip

Ugarte'nin de önümüzdeki yaz yapılacak Dünya Kupası'nı da düşünerek Amsterdam'a geçici bir transfer fikrine sıcak baktığı söylendi.

Galatasaray’a Ugarte transferinde rakip çıktı! Hollanda devi talip

Uruguaylı orta saha, Manchester'da maçların büyük bölümüne yedek kulübesinde başladığı için daha fazla forma şansı arıyor.

Galatasaray’a Ugarte transferinde rakip çıktı! Hollanda devi talip

Bu sezon Manchester United formasıyla 16 maçta görev alan Ugarte, 771 dakika süre aldı ve gol-asist katkısı üretemedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! 18:29
Beşiktaş hazırlıklarına devam etti Beşiktaş hazırlıklarına devam etti 18:25
G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! 17:54
Dubai-F.Bahçe Beko | CANLI Dubai-F.Bahçe Beko | CANLI 17:40
Alonso: F1 ileri gitti ama... Alonso: F1 ileri gitti ama... 17:31
F.Bahçe derbi mesaisine başladı F.Bahçe derbi mesaisine başladı 16:36
Daha Eski
F.Bahçe'de Ramil Guliyev o göreve getirildi! F.Bahçe'de Ramil Guliyev o göreve getirildi! 16:34
G.Saray'da o isme Premier Lig kancası! G.Saray'da o isme Premier Lig kancası! 16:29
Kasımpaşa İrfan Can Kahveci'yi böyle duyurdu! Kasımpaşa İrfan Can Kahveci'yi böyle duyurdu! 16:08
Svensson'un yeni takımı belli oldu! Svensson'un yeni takımı belli oldu! 15:44
İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu! İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu! 15:23
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! 15:07