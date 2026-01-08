Galatasaray’a Ugarte transferinde rakip çıktı! Hollanda devi talip

Ara transfer döneminde eksiklerini gidermek için isteyen Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha pozisyonu için ekleme yapmayı düşünen sarıkırmızılılar, Uruguaylı oyuncu Manuel Ugarte'yi bir süredir gündemine tutuyordu. Bu isimle ilgili olarak Hollanda basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Voetbal'da yer alan habere göre Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, Manuel Ugarte için ses getirecek bir transferi ciddi şekilde düşünüyor. Haberde, Ajax'ın 6 numara transferini oldukça öncelediği ve hedeflediği isimlerin başında Ugarte olduğu ifade edildi. Amsterdam ekibinin, sezonun geri kalanı için oyuncuyu kiralama fikrine açık olduğu belirtildi. Ugarte'nin de önümüzdeki yaz yapılacak Dünya Kupası'nı da düşünerek Amsterdam'a geçici bir transfer fikrine sıcak baktığı söylendi. Uruguaylı orta saha, Manchester'da maçların büyük bölümüne yedek kulübesinde başladığı için daha fazla forma şansı arıyor. Bu sezon Manchester United formasıyla 16 maçta görev alan Ugarte, 771 dakika süre aldı ve gol-asist katkısı üretemedi. İŞTE O HABER