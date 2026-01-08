CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol PSG Fransa Süper Kupası’nı penaltılarla kaptı!

PSG Fransa Süper Kupası’nı penaltılarla kaptı!

Jaber Al-Ahmad Stadyumu’nda oynanan Fransa Süper Kupası Finali’nde PSG ile Marsilya kozlarını paylaştı. Normal süresi 2-2 biten mücadelede penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük kuran PSG, kupayı müzesine götürdü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 23:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PSG Fransa Süper Kupası’nı penaltılarla kaptı!

Fransa Süper Kupası Finali, nefes kesen bir senaryoya sahne oldu. Paris Saint-Germain ile Olympique Marseille, Jaber Al-Ahmad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

PSG, mücadelenin 13. dakikasında Ousmane Dembélé'nin golüyle öne geçti. Marsilya, 76. dakikada Mason Greenwood'un penaltıdan attığı golle skoru eşitlerken, kısa süre sonra Willian Pacho'nun talihsiz kendi kalesine golüyle avantajı yakaladı.

Uzatma anlarında baskısını artıran PSG, 90+5'te Gonçalo Ramos ile skoru 2-2'ye getirdi ve final penaltılara taşındı. Seri penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Paris ekibi, Fransa Süper Kupası'nı kazanmayı başardı.

F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı!
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
CANLI | Terör örgütü SDG'ye operasyon! Suriye ordusu harekata başladı: Paçavraları ayaklar altına alındı
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
Mourinho'dan G.Saray'ın liste başına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 22:07
Trabzonspor'da İstanbulspor hazırlığı! Trabzonspor'da İstanbulspor hazırlığı! 21:20
F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! 21:17
PFDK’dan bahis dosyalarında toplu karar! PFDK’dan bahis dosyalarında toplu karar! 21:03
Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! 20:38
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! 18:29
Daha Eski
Beşiktaş hazırlıklarına devam etti Beşiktaş hazırlıklarına devam etti 18:25
G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! 17:54
Dubai-F.Bahçe Beko | CANLI Dubai-F.Bahçe Beko | CANLI 17:40
Alonso: F1 ileri gitti ama... Alonso: F1 ileri gitti ama... 17:31
F.Bahçe derbi mesaisine başladı F.Bahçe derbi mesaisine başladı 16:36
F.Bahçe'de Ramil Guliyev o göreve getirildi! F.Bahçe'de Ramil Guliyev o göreve getirildi! 16:34