RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı canlı takip et...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, RAMS Başakşehir ile Trabzonspor kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Kupada üst tura yükselmek isteyen iki güçlü ekip, sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, "RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. RAMS Başakşehir-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi A Spor kanalında yayınlanacak. Kupada grup aşamasının son virajına girilirken ya da eleme turunda avantaj sağlamak isteyen takımlar için bu mücadele büyük önem taşıyor. Teknik direktörlerin sahaya süreceği kadrolar, taktik planlar ve maçın oynanacağı stat futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde!

RAMS BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı bugün saat 20:30'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NASIL İZLENİR?

RAMS Başakşehir-Trabzonspor mücadelesini A Spor ekranlarında canlı izleyebilirsiniz.

RAMS Başakşehir maç günü paylaşımı

⚽ MAÇ GÜNÜ | #İBFKvTS

🆚 Trabzonspor

🗓 Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. Hafta

🏟 Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

🕣 20.30 pic.twitter.com/b3n1DfiayD — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) March 2, 2026

Trabzonspor maç günü paylaşımı