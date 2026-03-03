CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Kayserispor’da Dorukhan Toköz, Trabzonspor maçında sahada olacak!

Kayserispor’da Dorukhan Toköz, Trabzonspor maçında sahada olacak!

Kayserispor'un orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü. Cezası biten Toköz, Trabzonspor deplasmanında forma giyecek. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 10:18
Kayserispor’da Dorukhan Toköz, Trabzonspor maçında sahada olacak!

Kayserispor'da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz, Trabzonspor maçında formasına kavuşacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Dorukhan Toköz ligin 25. haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçında yeniden formasına kavuşacak. Ligin 23. haftasında Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz, ligin 24. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında cezası nedeniyle forma giymedi.

Gençlerbirliği maçında cezasını çeken başarılı oyuncu, ligin 25. haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçında yeniden formasına kavuşacak.

Yazarlar yorumladı: Beşiktaş derbiyi kazanırsa...
F.Bahçe'de transferde flaş gelişme! Kenan Haroun...
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
ABD-İsrail-İran savaşında dördüncü gün | Trump'tan mühimmat açıklaması: "Sınırsız bir tedarike sahibiz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk Juventus'un yıldızıyla telefonda görüştü!
Buruk yıldızların yokluğunda kararını verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın rakibi Çaykur Rizespor! Beşiktaş'ın rakibi Çaykur Rizespor! 09:42
Yazarlar yorumladı: Beşiktaş derbiyi kazanırsa... Yazarlar yorumladı: Beşiktaş derbiyi kazanırsa... 09:17
Antalyaspor'da Samsunspor hazırlıkları! Antalyaspor'da Samsunspor hazırlıkları! 09:07
RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı detayları RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı detayları 08:46
Alanyaspor-Galatasaray maçı bilgileri Alanyaspor-Galatasaray maçı bilgileri 08:20
Real Madrid'e Bernabeu'da soğuk duş! Real Madrid'e Bernabeu'da soğuk duş! 01:05
Daha Eski
Real Madrid'e Bernabeu'da soğuk duş! Real Madrid'e Bernabeu'da soğuk duş! 01:04
"Hep birlikte Türk basketbolunu zirveye çıkardık" "Hep birlikte Türk basketbolunu zirveye çıkardık" 00:47
"Son nefesime kadar devam edeceğim" "Son nefesime kadar devam edeceğim" 00:47
"Bugün agresif olmam gerektiğini hissettim" "Bugün agresif olmam gerektiğini hissettim" 00:47
"Hep birlikte Türk basketbolunu zirveye çıkardık" "Hep birlikte Türk basketbolunu zirveye çıkardık" 00:45
"Son nefesime kadar devam edeceğim" "Son nefesime kadar devam edeceğim" 00:43