Kayserispor’da Dorukhan Toköz, Trabzonspor maçında sahada olacak!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Dorukhan Toköz ligin 25. haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçında yeniden formasına kavuşacak. Ligin 23. haftasında Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz, ligin 24. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında cezası nedeniyle forma giymedi.
