Hesap.com Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı!

Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. haftadasında Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı oyuncular, Süper Lig'de 1 Mart'ta oynanan Fenerbahçe müsabakasının ardından ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Antalyaspor, 5 Mart Perşembe günkü karşılaşmanın hazırlıklarına 3 Mart'ta devam edecek.