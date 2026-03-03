Hesap.com Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 5 Mart Perşembe günü Samsunspor'u konuk edeceği kritik maçın hazırlıklarına Fenerbahçe maçının ardından ara vermeden başladı. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 09:07
Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. haftadasında Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı oyuncular, Süper Lig'de 1 Mart'ta oynanan Fenerbahçe müsabakasının ardından ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Antalyaspor, 5 Mart Perşembe günkü karşılaşmanın hazırlıklarına 3 Mart'ta devam edecek.

DİĞER
SON DAKİKA
Son Dakika
