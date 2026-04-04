Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında heyecan, Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor maçıyla devam etti. Lige tutunma yolunda kritik öneme sahip karşılaşmayı kazanan taraf 90 dakikanın sonunda 2-0'lık skorla Kasımpaşa oldu. 11'inci dakikada Adrian Benedyczak ile skoru 1-0'a getiren ev sahibi takım, 66'ncı dakikada kaleci Andreas Gianniotis'in golü ile farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 3 puanın sahibi Kasımpaşa oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 27'ye yükselten İstanbul temsilcisi, küme düşme hattından uzaklaşarak 13. sıraya yerleşti. 8 maçtır deplasmanda galip gelemeyen Zecorner Kayserispor ise 23 puanla 16. sırada kaldı.