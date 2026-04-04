CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig

Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında Zecorner Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek lige tutunma yolunda hayati bir galibiyet aldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 14:23 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 16:56
Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında heyecan, Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor maçıyla devam etti. Lige tutunma yolunda kritik öneme sahip karşılaşmayı kazanan taraf 90 dakikanın sonunda 2-0'lık skorla Kasımpaşa oldu. 11'inci dakikada Adrian Benedyczak ile skoru 1-0'a getiren ev sahibi takım, 66'ncı dakikada kaleci Andreas Gianniotis'in golü ile farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 3 puanın sahibi Kasımpaşa oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 27'ye yükselten İstanbul temsilcisi, küme düşme hattından uzaklaşarak 13. sıraya yerleşti. 8 maçtır deplasmanda galip gelemeyen Zecorner Kayserispor ise 23 puanla 16. sırada kaldı.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
