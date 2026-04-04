CANLI yayın izle: Lille-Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lille-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 28. hafta, futbol dünyasının en köklü rekabetlerinden biri olan Lille-Lens derbisine ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi, bu sezon iç sahada sergilediği dirençli futbolla dikkat çekiyor. Son 7 lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Lille, taraftarının yaratacağı müthiş atmosferle derbiyi kazanıp Şampiyonlar Ligi biletine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Ancak Lille cephesinde Ethan Mbappe ve Hamza Igamane sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekip tarafında ise tam bir şampiyonluk konsantrasyonu hakim. PSG ile nefes kesen bir yarışın içinde olan Lens, ligin ilk yarısında Lille'i 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmenin özgüveniyle sahaya çıkıyor. 12 golle takımın en büyük silahı olan Odsonne Edouard ve orta sahanın beyni Florian Thauvin, Lens'in bu zorlu deplasmandaki en büyük kozları olacak. İşte maçın detayları!

Lille-Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 28. haftasındaki bu önemli karşılaşma 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 22.05'te başlayacak.

Lille-Lens MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki bu zorlu karşılaşma, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

Lille-Lens MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lille: Ozer; Meunier, Ngoy, Mandi, Verdonk; Bentaleb, Bouaddi; Mukau, Haraldsson, Correia; Fernandez-Pardo

Lens: Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Sima; Edouard