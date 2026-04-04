CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fransa Ligue 1 CANLI yayın izle: Lille-Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligue 1’de 59 puanla 2. sırada yer alan ve lider PSG’yi sadece 1 puan geriden takip eden RC Lens, 47 puanla 5. sırada bulunan ezeli rakibi Lille deplasmanına çıkıyor. Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek bu dev randevuda ev sahibi Lille, ilk 4 hedefini perçinlemek isterken; Lens, ligin son virajına girilirken hata yapmak istemiyor. Pierre Mauroy’da nefeslerin tutulacağı bu 90 dakikada Kuzey’in kralı kim olacak? Peki, Lille-Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kana?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 14:27
Lille-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 28. hafta, futbol dünyasının en köklü rekabetlerinden biri olan Lille-Lens derbisine ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi, bu sezon iç sahada sergilediği dirençli futbolla dikkat çekiyor. Son 7 lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Lille, taraftarının yaratacağı müthiş atmosferle derbiyi kazanıp Şampiyonlar Ligi biletine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Ancak Lille cephesinde Ethan Mbappe ve Hamza Igamane sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekip tarafında ise tam bir şampiyonluk konsantrasyonu hakim. PSG ile nefes kesen bir yarışın içinde olan Lens, ligin ilk yarısında Lille'i 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmenin özgüveniyle sahaya çıkıyor. 12 golle takımın en büyük silahı olan Odsonne Edouard ve orta sahanın beyni Florian Thauvin, Lens'in bu zorlu deplasmandaki en büyük kozları olacak. İşte maçın detayları!

Lille-Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 28. haftasındaki bu önemli karşılaşma 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 22.05'te başlayacak.

Lille-Lens MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelini yeniden yazabilecek nitelikteki bu zorlu karşılaşma, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

Lille-Lens MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lille: Ozer; Meunier, Ngoy, Mandi, Verdonk; Bentaleb, Bouaddi; Mukau, Haraldsson, Correia; Fernandez-Pardo

Lens: Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Sima; Edouard

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Daha Eski
