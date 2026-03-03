Milli yıldızımız Alperen Şengün geceye damga vurdu

NBA'de play-off'larına az bir süre kalındığı normal sezon mücadelesinde Houston Rockets, deplasmanda Washington Wizards'a konuk oldu. Karşılaşmadan 123-118'lik skorla galip ayrılan Rockets, sezon derecesini 38-22'ye taşırken Wizards ise 16-44'e geriledi. Yıldız oyuncumuz Alperen Şengün geceyi 32 sayı – 13 ribaund – 2 asist – 1 blok – 12/20 şut isabetiyle tamamladı.

Rockets'ta Kevin Durant 30 sayı – 7 ribaund ile oynarken Amen Thompson 22 sayı – 12 ribaund – 4 asistlik performans sergiledi. Reed Sheppard 19 sayı – 10 asist ile double-double yaparken Tari Eason 9 sayı – 6 ribaund üretti. Clint Capela ise 4 sayı – 8 ribaund katkı verdi. Wizards cephesinde Bilal Coulibaly 23 sayıyla takımının en skoreri olurken, Sharife Cooper 21 sayı kaydetti. Kyshawn George 16 sayı üretirken Jaden Hardy 14 sayı attı. Justin Champagnie 12 sayı, Bub Carrington 11 sayı ile mücadele etti.