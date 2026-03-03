CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Everton-Burnley maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Everton-Burnley maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 29. hafta heyecanı, Hill Dickinson Stadyumu'nda devam ediyor. Topladığı 40 puanla 8. sırada yer alan ve geçtiğimiz hafta Newcastle’ı devirerek moral bulan Everton, sahasında, 19 puanla 19. sırada bulunan ve ateş hattından kurtulmak için mucizelere ihtiyaç duyan Burnley’yi ağırlıyor. Sezonun ilk yarısındaki randevuyu golsüz beraberlikle kapatan ev sahibi, taraftarı önünde hata yapmayarak Avrupa potasına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Brentford karşısında dramatik bir mağlubiyet alan Burnley ise, bu zorlu deplasmanda sezonun en kritik direnişlerinden birini sergilemek zorunda. Peki Everton-Burnley maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 11:11
Everton-Burnley maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Everton-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hill Dickinson Stadium'daki kritik karşılaşma için geri sayım başladı. Ev sahibi ekipte teknik heyet, savunma hattındaki sarsılmaz görüntüyü bozmadan hücumda daha üretken bir oyun planıyla sahaya çıkmayı hedefliyor. Özellikle iç sahada rakiplerini baskı altına alan yapısıyla tanınan Everton, küme düşme hattındaki rakibine karşı erken bir golle maçı koparma niyetinde. Konuk ekip Burnley cephesinde ise sakatlık listesi oldukça kabarık; savunma ve orta sahadaki kilit isimlerin yokluğu teknik direktörü rotasyona zorluyor. Ancak Burnley, ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan rakibine karşı katı bir savunma kurgusuyla puan koparmaya çalışacak. İşte Ada'daki bu kritik randevuya dair tüm detaylar...

EVERTON-BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki Everton-Burnley mücadelesi, 3 Mart 2026 Salı günü, Türkiye Saati ile 22.30'da başlayacak.

EVERTON-BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Tecrübeli hakem Tim Robinson'un yöneteceği kritik mücadele, beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVERTON-BURNLEY MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry

Burnley: Dubravka; Humphreys, Worrall, Esteve, Pires; Ugochukwu, Ward-Prowse; Hannibal, Foster, Anthony; Flemming

ASpor CANLI YAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Yazarlar yorumladı: Beşiktaş derbiyi kazanırsa...
F.Bahçe'de o yıldız hedefte!
DİĞER
Böyle mi Olacaktı'nın yakışıklı Murat'ıydı! 90'ların jönü Atilla Saral şehir hayatını terk edip bakın nereye yerleşti!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İran çıkışı: ABD siyonizmin tahrikiyle saldırmıştır!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk Juventus'un yıldızıyla telefonda görüştü!
Buruk yıldızların yokluğunda kararını verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatipoğlu'na F.Bahçe sorusu! Hatipoğlu'na F.Bahçe sorusu! 11:53
Leeds United-Sunderland maçı detayları! Leeds United-Sunderland maçı detayları! 11:27
F.Bahçe'de Tedesco zirvesi! F.Bahçe'de Tedesco zirvesi! 11:16
A Milli Kadın Hentbol'un rakibi Çekya! A Milli Kadın Hentbol'un rakibi Çekya! 11:12
Everton-Burnley maçı detayları! Everton-Burnley maçı detayları! 11:11
Türkiye Kupası | Fethiyespor-Fatih Karagümrük Türkiye Kupası | Fethiyespor-Fatih Karagümrük 10:47
Daha Eski
Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep! Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep! 10:40
Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor! Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor! 10:29
İngiliz muhabirden G.Saray itirafı! İngiliz muhabirden G.Saray itirafı! 10:18
Dorukhan Toköz’ün cezası bitti! Dorukhan Toköz’ün cezası bitti! 10:17
Milli yıldızımız geceye damga vurdu Milli yıldızımız geceye damga vurdu 09:53
Beşiktaş'ın rakibi Çaykur Rizespor! Beşiktaş'ın rakibi Çaykur Rizespor! 09:42