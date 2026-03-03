Everton-Burnley maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Everton-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hill Dickinson Stadium'daki kritik karşılaşma için geri sayım başladı. Ev sahibi ekipte teknik heyet, savunma hattındaki sarsılmaz görüntüyü bozmadan hücumda daha üretken bir oyun planıyla sahaya çıkmayı hedefliyor. Özellikle iç sahada rakiplerini baskı altına alan yapısıyla tanınan Everton, küme düşme hattındaki rakibine karşı erken bir golle maçı koparma niyetinde. Konuk ekip Burnley cephesinde ise sakatlık listesi oldukça kabarık; savunma ve orta sahadaki kilit isimlerin yokluğu teknik direktörü rotasyona zorluyor. Ancak Burnley, ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan rakibine karşı katı bir savunma kurgusuyla puan koparmaya çalışacak. İşte Ada'daki bu kritik randevuya dair tüm detaylar...

EVERTON-BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki Everton-Burnley mücadelesi, 3 Mart 2026 Salı günü, Türkiye Saati ile 22.30'da başlayacak.

EVERTON-BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Tecrübeli hakem Tim Robinson'un yöneteceği kritik mücadele, beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVERTON-BURNLEY MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry

Burnley: Dubravka; Humphreys, Worrall, Esteve, Pires; Ugochukwu, Ward-Prowse; Hannibal, Foster, Anthony; Flemming

