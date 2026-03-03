CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig CANLI İZLE | Leeds United-Sunderland maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI İZLE | Leeds United-Sunderland maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 29. hafta mesaisi, Ada’nın en köklü ve tutkulu stadyumlarından birinde devam ediyor. 31 puanla 15. sırada yer alan ve geçtiğimiz hafta liderlik mücadelesi veren Manchester City karşısında sergilediği dirençli oyuna rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan Leeds United, sahasında 37 puanla 12. sırada bulunan Sunderland’i ağırlıyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak alt sıralarla olan bağını tamamen koparmayı hedeflerken; üst üste gelen puan kayıplarıyla sarsılan konuk ekip, bu zorlu deplasmanda galibiyet hasretine son verip yeniden üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. İki ekibin sezonun ilk yarısındaki randevusu 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Peki Leeds United-Sunderland maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 11:27
CANLI İZLE | Leeds United-Sunderland maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Leeds United-Sunderland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Elland Road'daki kritik mücadeleyi tecrübeli hakem Stuart Attwell yönetecek. Ev sahibi ekipte teknik heyet, özellikle Manchester City maçındaki disiplinli savunma kurgusunu bu kez daha üretken bir hücum hattıyla birleştirmeyi planlıyor. İç sahada ateşli taraftar desteğini arkasına alacak olan Leeds, maçın ilk bölümlerinde bulacağı bir golle oyunun kontrolünü eline almak niyetinde. Konuk ekip Sunderland cephesinde ise son haftalarda yaşanan gol yollarındaki tutukluk teknik ekibi düşündürüyor. Ancak deplasmanda kontrataklarla etkili olan yapılarını bu maçta da sürdürerek, savunmada açık vermeden sonuca gitmeyi hedefleyecekler. Alt sıraların kaderini ve orta sıraların dengesini değiştirebilecek bu 90 dakikada, fiziksel mücadele ön planda olacak. İşte bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

Leeds United-Sunderland MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki Leeds United-Sunderland mücadelesi, 3 Mart 2026 Salı günü, Türkiye Saati ile 22.30'da başlayacak.

Leeds United-Sunderland MAÇI HANGİ KANALDA?

Tecrübeli hakem Stuart Attwell'in yöneteceği kritik mücadele, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leeds United-Sunderland MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Darlow; Justin, Rodon, Struijk; Bogle, Stach, Gruev, Ampadu, Gudmundsson; Aaronson, Calvert-Lewin

Sunderland: Roefs; Geertruida, Ballard, Alderete, Hume; Xhaka, Sadiki; Talbi, Diarra, Le Fee; Mayenda

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
