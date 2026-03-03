CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 4 Mart'ta Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak kritik maçta siyah-beyazlılar liderliği garantilemek istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 09:42
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında 4 Mart'ta Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Kupada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor ise çıktığı 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi topladığı 4 puan ve averajla 4. sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş, rakibini yenerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Rizespor ise önce kazanıp daha sonra rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Bu sezon iki takımın Süper Lig'deki randevusunu Beşiktaş, sahasında 1-0 kazanmıştı.

EKSİKLER

Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada formasından uzak kalacak.

SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ, GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında görevinin başında olacak.

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasından dolayı Kocaelispor deplasmanında forma giyemedi.

Milli orta saha da görev verilmesi durumunda Çaykur Rizespor müsabakasında sahadaki yerini alabilecek.

KUPADAKİ 9. RANDEVU

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşı karşıya gelecek.

1989-1990 sezonundan bu yana 8 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 4 galibiyet elde etti.

Karadeniz temsilcisi 3 müsabakadan galip ayrılırken, 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 13 golüne Rizespor, 9 golle yanıt verdi.

SON İKİ MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş, oynadığı son iki karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Süper Lig'de Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u da 1-0 yenen siyah-beyazlılar, kupadaki Çaykur Rizespor maçında bu seriyi geliştirmeyi hedefliyor.

Son iki müsabakada kalesini gole kapatan Beşiktaş, bu sezon 8 resmi karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF DERBİ ÖNCESİ NAMAĞLUP SERİYİ KORUMAK

Süper Lig'de hafta sonu derbide Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, son 16 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig'de 11. haftada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 13, Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı.

Derbi öncesinde olumsuz bir sonuçla karşılaşmak istemeyen Sergen Yalçın ve öğrencileri, Rizespor karşısında seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.

