Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım için tıkla!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bu kapsamda Fethiyespor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. İki takım da tur atlamak ve üst tura yükselmek için sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Futbolseverler, maçın tarihini, başlama saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını yoğun şekilde araştırıyor. Fethiyespor, Türkiye Kupası'nda sürpriz yapmak ve ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibini elemek istiyor. Fatih Karagümrük ise tecrübeli kadrosuyla deplasmanda sahadan galip ayrılarak bir üst tura çıkmayı planlıyor. Bu nedenle karşılaşma hem Fethiyespor hem de Fatih Karagümrük taraftarları için büyük önem taşıyor. Peki, Fethiyespor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da!

FETHİYESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında heyecan dorukta. Fethiyespor ile Fatih Karagümrük, 3 Mart 2026 Salı günü (bugün) saat 13:00'te karşı karşıya gelecek.

FETHİYESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiyespor - Fatih Karagümrük maçı, Türkiye Kupası'nın resmi yayıncı kuruluşu A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FETHİYESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

