CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! Takımdaki geleceği...

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! Takımdaki geleceği...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerden son olarak İsmail Yüksek için dikkat çeken karar alındı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 10:32
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! Takımdaki geleceği...

Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi'yi de kadrosuna katmak üzere. Teknik direktör Domenico Tedesco önderliğinde çalışmalarını yürüten ekip, dış transfer kadar iç transfere de önem veriyor.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! Takımdaki geleceği...

Sarılacivertlilerde Başkan Sadettin Saran'ın yönetimi, hem sportif planlama hem de takım içi dengeyi gözeterek takımın önemli futbolcularından olarak görülen İsmail Yüksek hakkında da kararını verdi.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! Takımdaki geleceği...

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, orta sahadaki istikrarı ve yerli rotasyonunun omurgası açısından büyük önem taşıyan İsmail Yüksek için Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirdi.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! Takımdaki geleceği...

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden kulüp, İsmail Yüksek'i sadece bir rotasyon oyuncusu olarak değil, takımın lider figürlerinden biri olarak konumlandırıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! Takımdaki geleceği...

Bu doğrultuda 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki dönemde ikinci kaptan olarak görevine devam etmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! Takımdaki geleceği...

Sahadaki mücadeleci yapısı, oyun disiplini ve yerli statüsünde olması, bu kararda belirleyici unsurlar arasında yer aldı.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! Takımdaki geleceği...

Avrupa kulüplerinin özellikle sezon başından bu yana gösterdiği ilgiyi yakından takip eden Fenerbahçe yönetimi, İsmail'in yükselen performansının farkında.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! Takımdaki geleceği...

Ancak kulüp, şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadro istikrarını bozmak istemiyor. Ayrıca İsmail Yüksek'in soyunma odasındaki ağırlığı ve Tedesco ile kurduğu güçlü iletişim de onu "vazgeçilmez" kılan detaylar arasında.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! Takımdaki geleceği...

Fenerbahçe cephesinde plan net: İsmail Yüksek, hem sahada hem de saha dışında sorumluluk alan bir figür olarak takımın omurgasında yer almayı sürdürecek. Avrupa'ya transfer ihtimali ise ancak kulübün ve oyuncunun ortak menfaatlerinin oluşacağı ileri bir aşamada yeniden değerlendirilecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın gündemindeki yıldıza G.Saray kancası! Beşiktaş'ın gündemindeki yıldıza G.Saray kancası! 10:04
Genç yıldız Cimbom'a çok yakın! Genç yıldız Cimbom'a çok yakın! 09:18
Milli yıldız Fener'e! Tedesco'dan onay geldi Milli yıldız Fener'e! Tedesco'dan onay geldi 09:16
Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçı bugün! Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçı bugün! 08:42
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:38
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:37
Daha Eski
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:19
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:19
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:18
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:12
G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam 00:58
Guendouzi İstanbul'a geliyor! Guendouzi İstanbul'a geliyor! 00:58