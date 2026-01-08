Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! Takımdaki geleceği...

Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi'yi de kadrosuna katmak üzere. Teknik direktör Domenico Tedesco önderliğinde çalışmalarını yürüten ekip, dış transfer kadar iç transfere de önem veriyor.
Sarılacivertlilerde Başkan Sadettin Saran'ın yönetimi, hem sportif planlama hem de takım içi dengeyi gözeterek takımın önemli futbolcularından olarak görülen İsmail Yüksek hakkında da kararını verdi.
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, orta sahadaki istikrarı ve yerli rotasyonunun omurgası açısından büyük önem taşıyan İsmail Yüksek için Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirdi.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden kulüp, İsmail Yüksek'i sadece bir rotasyon oyuncusu olarak değil, takımın lider figürlerinden biri olarak konumlandırıyor.
Bu doğrultuda 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki dönemde ikinci kaptan olarak görevine devam etmesi planlanıyor.
Sahadaki mücadeleci yapısı, oyun disiplini ve yerli statüsünde olması, bu kararda belirleyici unsurlar arasında yer aldı.
Avrupa kulüplerinin özellikle sezon başından bu yana gösterdiği ilgiyi yakından takip eden Fenerbahçe yönetimi, İsmail'in yükselen performansının farkında.
Ancak kulüp, şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadro istikrarını bozmak istemiyor. Ayrıca İsmail Yüksek'in soyunma odasındaki ağırlığı ve Tedesco ile kurduğu güçlü iletişim de onu "vazgeçilmez" kılan detaylar arasında.
Fenerbahçe cephesinde plan net: İsmail Yüksek, hem sahada hem de saha dışında sorumluluk alan bir figür olarak takımın omurgasında yer almayı sürdürecek. Avrupa'ya transfer ihtimali ise ancak kulübün ve oyuncunun ortak menfaatlerinin oluşacağı ileri bir aşamada yeniden değerlendirilecek.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan futbolcu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.