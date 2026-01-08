Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar! Takımdaki geleceği...

Ancak kulüp, şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadro istikrarını bozmak istemiyor. Ayrıca İsmail Yüksek'in soyunma odasındaki ağırlığı ve Tedesco ile kurduğu güçlü iletişim de onu "vazgeçilmez" kılan detaylar arasında.

Fenerbahçe cephesinde plan net: İsmail Yüksek, hem sahada hem de saha dışında sorumluluk alan bir figür olarak takımın omurgasında yer almayı sürdürecek. Avrupa'ya transfer ihtimali ise ancak kulübün ve oyuncunun ortak menfaatlerinin oluşacağı ileri bir aşamada yeniden değerlendirilecek.