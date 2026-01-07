Napoli Verona ile berabere kaldı! Noa Lang asist yaptı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Serie A 19. hafta mücadelesinde Napoli, sahasında Hellas Verona'yı konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 16. dakikada Martin Frese'nin golüyle öne geçti. Verona, 27. dakikada Gift Orban'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Napoli, 54. dakikada Scott McTominay'in kafa golüyle umutlandı. Bu golün asistini, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Noa Lang yaptı. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 82. dakikada kaptan Giovanni Di Lorenzo'nun golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü bulamayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla puanını 37'ye yükselten Napoli, Serie A'da Inter ve Milan'ın ardından 3. sıradaki yerini korudu.

Napoli, ligin bir sonraki haftasında Inter'e konuk olacak. Hellas Verona ise sahasında Lazio'yu ağırlayacak.