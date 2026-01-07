CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Napoli Verona ile berabere kaldı! Noa Lang asist yaptı

Napoli Verona ile berabere kaldı! Noa Lang asist yaptı

Serie A’nın 19. haftasında Napoli, iki farklı geriye düştüğü maçta Hellas Verona karşısında pes etmedi. Mavi-beyazlılar, ikinci yarıdaki baskılı oyunuyla 2-2’lik beraberliği kurtardı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 23:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Napoli Verona ile berabere kaldı! Noa Lang asist yaptı

Serie A 19. hafta mücadelesinde Napoli, sahasında Hellas Verona'yı konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 16. dakikada Martin Frese'nin golüyle öne geçti. Verona, 27. dakikada Gift Orban'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Napoli, 54. dakikada Scott McTominay'in kafa golüyle umutlandı. Bu golün asistini, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Noa Lang yaptı. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 82. dakikada kaptan Giovanni Di Lorenzo'nun golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü bulamayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla puanını 37'ye yükselten Napoli, Serie A'da Inter ve Milan'ın ardından 3. sıradaki yerini korudu.

Napoli, ligin bir sonraki haftasında Inter'e konuk olacak. Hellas Verona ise sahasında Lazio'yu ağırlayacak.

G.Saray'da Sarr listede!
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Son dakika haberi: Matteo Guendouzi Fenerbahçe'de! İstanbul'a geliş saati belli oldu...
Malezya ile 7 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "İslam dünyasının lideri"
Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Laso: Saçma top kayıpları yaptık Laso: Saçma top kayıpları yaptık 23:17
Halkbank’tan nefes kesen zafer Halkbank’tan nefes kesen zafer 23:14
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 22:26
G.Saray Dörtlü Final'de! G.Saray Dörtlü Final'de! 22:19
Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda 22:11
Nwaiwu Trabzon’a geldi! Nwaiwu Trabzon’a geldi! 22:05
Daha Eski
Guendouzi İstanbul'a geliyor! Guendouzi İstanbul'a geliyor! 21:39
F.Bahçe Medicana set vermedi! F.Bahçe Medicana set vermedi! 21:06
Cyril Ngonge kimdir? Galatasaray’dan Cyril Ngonge sürprizi! Cyril Ngonge kimdir? Galatasaray’dan Cyril Ngonge sürprizi! 20:38
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! 20:29
G.Saray'da F.Bahçe hazırlığı! G.Saray'da F.Bahçe hazırlığı! 20:13
Galatasaray’dan yeni hamle: Pape Matar Sarr kimdir? Galatasaray’dan yeni hamle: Pape Matar Sarr kimdir? 20:09