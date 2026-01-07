CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda

Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda

Beşiktaş ile yollarını ayıran deneyimli kaleci Mert Günok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Beşiktaş camiasına teşekkür etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 22:11 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 22:49
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda

Beşiktaş ile yollarını ayıran kaleci Mert Günok, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.

36 yaşındaki file bekçisi, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Ağustos 2021. Beşiktaş'a imza attığım ilk gün... Yüzlerce antrenman, onlarca maç, galibiyetler, mağlubiyetler, sakatlıklar, geri dönüşler, şanslar, şanssızlıklar... Bir kalecinin yaşayabileceği her duyguyu yaşadım. Beşiktaş için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu formayla 100'ün üzerinde maça çıktım; bir an bile bu camianın kültürüne, tarihine leke sürdürmedim.

Sevgili Beşiktaş camiası ve bu kulübün üzerimde emeği olan tüm çalışanları; her yolculuğun bir sonu var. Bana bu güne kadar verdiğiniz tüm destek için çok teşekkürler. Hoşça kalın."

REKLAM-IDEFIX
G.Saray'da Sarr listede!
DİĞER
Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta transfer sinyalini verdi: "Onunla konuştum, bekliyorum"
Malezya ile 7 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "İslam dünyasının lideri"
Nwaiwu Trabzon’a geldi!
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Dörtlü Final'de! G.Saray Dörtlü Final'de! 22:19
Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda 22:11
Nwaiwu Trabzon’a geldi! Nwaiwu Trabzon’a geldi! 22:05
Guendouzi İstanbul'a geliyor! Guendouzi İstanbul'a geliyor! 21:39
F.Bahçe Medicana set vermedi! F.Bahçe Medicana set vermedi! 21:06
Cyril Ngonge kimdir? Galatasaray’dan Cyril Ngonge sürprizi! Cyril Ngonge kimdir? Galatasaray’dan Cyril Ngonge sürprizi! 20:38
Daha Eski
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! 20:29
G.Saray'da F.Bahçe hazırlığı! G.Saray'da F.Bahçe hazırlığı! 20:13
Galatasaray’dan yeni hamle: Pape Matar Sarr kimdir? Galatasaray’dan yeni hamle: Pape Matar Sarr kimdir? 20:09
Quilindschy Hartman kimdir? Beşiktaş’tan Premier Lig hamlesi! Quilindschy Hartman kimdir? Beşiktaş’tan Premier Lig hamlesi! 19:59
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'a otobüs hediye etti Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'a otobüs hediye etti 19:50
Chibuike Nwaiwu kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Chibuike Nwaiwu kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi 19:48