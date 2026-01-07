CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den orta sahaya yıldız dokunuşu! Guendouzi İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe’den orta sahaya yıldız dokunuşu! Guendouzi İstanbul'a geliyor

Ara transferde vites yükselten Fenerbahçe, Anthony Musaba’nın ardından Matteo Guendouzi’yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fransız yıldızın Perşembe günü İstanbul’da olması, Süper Kupa finalinde ise kadroda yer alması bekleniyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 21:39 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 22:32
Fenerbahçe’den orta sahaya yıldız dokunuşu! Guendouzi İstanbul'a geliyor

Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba transferinin ardından Matteo Guendouzi için de mutlu sona çok yakın.

A Spor'da yer alan habere göre 26 yaşındaki Fransız futbolcu, 8 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına gelecek. Guendouzi'nin, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe kadrosunda yer alması bekleniyor.

4.5+1 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-lacivertlilerin Guendouzi ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Transferin, bonuslar dahil toplam 30 milyon euro bedelle sonuçlandığı ve tarafların el sıkıştığı ifade edildi.

KARİYER YOLU

Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Guendouzi; Lorient, Arsenal, Hertha Berlin ve Marsilya'nın ardından son olarak Lazio forması giydi.

SEZON PERFORMANSI

Fransız orta saha oyuncusu, Lazio'da bu sezon çıktığı 16 maçta 2 gol ve 1 asist üreterek dikkat çekti.

