Fenerbahçe’den orta sahaya yıldız dokunuşu! Guendouzi İstanbul'a geliyor

Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba transferinin ardından Matteo Guendouzi için de mutlu sona çok yakın.
A Spor'da yer alan habere göre 26 yaşındaki Fransız futbolcu, 8 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına gelecek. Guendouzi'nin, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe kadrosunda yer alması bekleniyor.
4.5+1 YILLIK SÖZLEŞME
Sarı-lacivertlilerin Guendouzi ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Transferin, bonuslar dahil toplam 30 milyon euro bedelle sonuçlandığı ve tarafların el sıkıştığı ifade edildi.
KARİYER YOLU
Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Guendouzi; Lorient, Arsenal, Hertha Berlin ve Marsilya'nın ardından son olarak Lazio forması giydi.
SEZON PERFORMANSI
Fransız orta saha oyuncusu, Lazio'da bu sezon çıktığı 16 maçta 2 gol ve 1 asist üreterek dikkat çekti.
💥 @ErdemAkbs: Matteo Guendouzi, yarın 13.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacak. pic.twitter.com/QgtijKikuZ— A Spor (@aspor) January 7, 2026