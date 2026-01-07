CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City evinde puan kaybetti!

Manchester City evinde puan kaybetti!

Premier Lig’in 21. haftasında Manchester City, Etihad’da Brighton ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 00:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester City evinde puan kaybetti!

Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, sahasında Brighton & Hove Albion ile 1-1 berabere kaldı. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesini 41. dakikada penaltıdan Erling Haaland açtı ve City ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda oyunun dengesini kuran konuk ekip, 60. dakikada Kaoru Mitoma ile skoru eşitledi. Kalan bölümde iki takım da net fırsatlar yakalasa da tabelayı değiştiremedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Manchester City ligde üst üste üçüncü beraberliğini aldı. Brighton cephesinde milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmayı 90 dakika tamamladı.

CITY 2026'DA KAZANAMIYOR

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, 2026 yılına istediği başlangıcı yapamadı. Yeni yılda ligde çıktığı üç maçta yalnızca 3 puan toplayan City; Sunderland ve Chelsea maçlarının ardından Brighton karşısında da galibiyete uzanamadı.

43 puana yükselen City, ligde bir sonraki haftada Manchester United deplasmanına çıkacak. 29 puandaki Brighton ise Bournemouth'u konuk edecek.

Öte yandan City, 2026'daki ilk galibiyetini FA Cup 3. turunda 10 Ocak Cumartesi günü Exeter City karşısında arayacak.

Guendouzi İstanbul'a geliyor!
G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Malezya ile 7 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "İslam dünyasının lideri"
G.Saray'da Sarr listede!
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona Süper Kupa'da finale yükseldi Barcelona Süper Kupa'da finale yükseldi 23:59
G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam 23:57
G.Saray Daikin’den Belçika’da net galibiyet! G.Saray Daikin’den Belçika’da net galibiyet! 23:47
Napoli Verona ile berabere kaldı! Napoli Verona ile berabere kaldı! 23:38
Laso: Saçma top kayıpları yaptık Laso: Saçma top kayıpları yaptık 23:17
Halkbank’tan nefes kesen zafer Halkbank’tan nefes kesen zafer 23:14
Daha Eski
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 22:26
G.Saray Dörtlü Final'de! G.Saray Dörtlü Final'de! 22:19
Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda 22:11
Nwaiwu Trabzon’a geldi! Nwaiwu Trabzon’a geldi! 22:05
Guendouzi İstanbul'a geliyor! Guendouzi İstanbul'a geliyor! 21:39
F.Bahçe Medicana set vermedi! F.Bahçe Medicana set vermedi! 21:06