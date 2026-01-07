Manchester City evinde puan kaybetti!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, sahasında Brighton & Hove Albion ile 1-1 berabere kaldı. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesini 41. dakikada penaltıdan Erling Haaland açtı ve City ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda oyunun dengesini kuran konuk ekip, 60. dakikada Kaoru Mitoma ile skoru eşitledi. Kalan bölümde iki takım da net fırsatlar yakalasa da tabelayı değiştiremedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Manchester City ligde üst üste üçüncü beraberliğini aldı. Brighton cephesinde milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmayı 90 dakika tamamladı.

CITY 2026'DA KAZANAMIYOR

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, 2026 yılına istediği başlangıcı yapamadı. Yeni yılda ligde çıktığı üç maçta yalnızca 3 puan toplayan City; Sunderland ve Chelsea maçlarının ardından Brighton karşısında da galibiyete uzanamadı.

43 puana yükselen City, ligde bir sonraki haftada Manchester United deplasmanına çıkacak. 29 puandaki Brighton ise Bournemouth'u konuk edecek.

Öte yandan City, 2026'daki ilk galibiyetini FA Cup 3. turunda 10 Ocak Cumartesi günü Exeter City karşısında arayacak.