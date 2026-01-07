CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso: Saçma top kayıpları yaptık

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso: Saçma top kayıpları yaptık

Basketbol Avrupa Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 84-79 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, kaybettikleri için hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 23:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso: Saçma top kayıpları yaptık

Pablo Laso, müsabakanın ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris Basketbol'u tebrik ederek sözlerine başlayan Laso, "Bizim için üzücü bir akşam oldu. Bu maçı kazanabilmek için iyi şeyler yaptık. Son dakikalarda öne geçtik. Yine de maçı kazanmayı beceremedik. Defansif hatalar yaptık. Saçma top kayıpları yaptık. Turnikeleri kaçırdık. Onların tekrar hayata dönmesine yol açtık. Bu da bize maçı kaybettirdi. Ciddi bir hayal kırıklığımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Rakip takımın oyuncusu Nadir Hifi'nin yetenekli bir oyuncu olduğuna değinen İspanyol çalıştırıcı, "Kendisi bence çok skorer bir oyuncu. İyi bir performans ortaya koydu. Aslında maçtaki verimliliğini engelledik. 16 şut kullanmış. Çoğunu isabet ettirmedi. İsabet bulduğu şutlarda da biz iyi savunma yapamadık. Onun çok iyi bir oyuncu olduğu bir gerçek. Takımı da onu iyi gösteriyor." şeklinde görüş belirtti.

PARİS BASKETBOL CEPHESİ

Paris Basketbol Başantrenörü Francesco Tabellini ise çok büyük bir mücadeleyi geride bıraktıklarını aktararak, "İki takım için de çok önemli bir maçtı. Çok gururluyum. Geriden gelip maçı kazandık. Takımım iyi mücadele etti. Sahada birlikte savaştık. Hak ettiğimizi aldık. Oyuncularımı zihniyetlerinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

REKLAM-IDEFIX
Guendouzi İstanbul'a geliyor!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Malezya ile 7 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "İslam dünyasının lideri"
Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 22:26
G.Saray Dörtlü Final'de! G.Saray Dörtlü Final'de! 22:19
Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda 22:11
Nwaiwu Trabzon’a geldi! Nwaiwu Trabzon’a geldi! 22:05
Guendouzi İstanbul'a geliyor! Guendouzi İstanbul'a geliyor! 21:39
F.Bahçe Medicana set vermedi! F.Bahçe Medicana set vermedi! 21:06
Daha Eski
Cyril Ngonge kimdir? Galatasaray’dan Cyril Ngonge sürprizi! Cyril Ngonge kimdir? Galatasaray’dan Cyril Ngonge sürprizi! 20:38
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! 20:29
G.Saray'da F.Bahçe hazırlığı! G.Saray'da F.Bahçe hazırlığı! 20:13
Galatasaray’dan yeni hamle: Pape Matar Sarr kimdir? Galatasaray’dan yeni hamle: Pape Matar Sarr kimdir? 20:09
Quilindschy Hartman kimdir? Beşiktaş’tan Premier Lig hamlesi! Quilindschy Hartman kimdir? Beşiktaş’tan Premier Lig hamlesi! 19:59
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'a otobüs hediye etti Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'a otobüs hediye etti 19:50