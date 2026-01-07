CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Milli wushucular 2025'te 524 madalya kazandı!

Milli wushucular 2025’te 524 madalya kazandı!

Milli wushucular, 2025 yılında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda Türkiye’ye 231’i altın olmak üzere toplam 524 madalya kazandırdı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 12:43
Milli wushucular 2025’te 524 madalya kazandı!

Milli wushucular, 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda Türkiye'ye 231'i altın olmak üzere toplam 524 madalya kazandırdı.

Geçen yıl mücadele ettikleri 9 uluslararası organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli sporcular, en çok madalyayı 139 altın, 98 gümüş ve 127 bronz ile 10-14 Temmuz'da Edirne'de düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası'nda elde etti.

Bulgaristan'da 13-16 Kasım'da düzenlenen 2025 Açık Balkan Wushu Oyunları'nda 59 altın, 14 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 77 madalyaya ulaşan milli wushucuların geçen yıl kazandıkları toplam 524 madalyanın yarıya yakınının (231) rengi altın oldu.

"TOPLAM 524 MADALYA ELDE ETTİK"

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, 2025'in verimli geçtiğini, özellikle Çin'de düzenlenen 10. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda büyük başarı elde ettiklerini söyledi.

Sporcuların iyi hazırlandıklarını ve takım olarak dünya şampiyonu olduklarını hatırlatan Akyüz, "Bunu elde etmek gerçekten zordu ama zoru başardılar. Takım olarak 14 sporcuyla gittik, 19 altın, 17 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 44 madalya aldık ve oradaki şampiyonaya damgamızı vurduk." dedi.

Akyüz, bu başarının diğer ülkelerin sporcuları, antrenörleri ve katılımcılar tarafından hayranlıkla karşılandığını kaydetti.

Taolu (sporcuların teknik becerilerini sergilediği görsel tür) disiplininde 2006 yılında başladıkları noktadan "dünyanın en iyisi olma" seviyesine geldiklerini, sanda (serbest dövüş) disiplininde ise istedikleri noktaya henüz ulaşamadıklarını anlatan Akyüz, her iki alanda dünyanın zirvesine erişmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Abdurrahman Akyüz, sadece sportif başarıyı öncelemediklerini, geçen yıl Yalova'daki Türkiye Şampiyonası'nı "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Önce ahlak, maneviyat ve disiplin, sonra spor başarısı, sonra dünya şampiyonluğu diyoruz. Kendimize rota çizdik, buna göre de çalışıyoruz. 2025 yılında 231 altın, 142 gümüş ve 151 bronz olmak üzere toplam 524 madalya elde ettik. Bu büyük başarı. Türkiye'deki federasyonlar içerisinde elde edilen madalya sayısı bakımından birçok federasyondan üst seviyedeyiz." diye konuştu.

"İYİ SPORCULAR YETİŞTİRME GAYRETİNDEYİZ"

Abdurrahman Akyüz, 6 milli sporcunun Uluslararası Wushu Federasyonu tarafından Çin'de organize edilen kampta olduğunu belirterek, martta bu ülkede düzenlenecek 10. Dünya Gençler Wushu Şampiyonası seçmelerinin ise 20 Ocak'ta yapılacağını söyledi.

Bu yıl hedeflerinin yeni şampiyonluklar elde etmek olduğunu dile getiren Akyüz, "Alttan gelen sporcuları yetiştiriyoruz. Bizim en iyi sporcularımız yetiştiler, dünya şampiyonlukları elde ettiler. Alttan gelenleri de onların seviyesinde çok iyi sporcular olarak yetiştirmenin gayretindeyiz. Yeni genç sporcularımızı tıpkı ablaları ve abileri gibi başarılı yapmak, ekim ayında Dakar'da yapılacak 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akyüz, wushunun bedeni eğittiğini ve zihni çalıştırdığını belirterek, bu özellikleriyle faydalı bir spor olduğunu sözlerine ekledi.

