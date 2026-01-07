SNX Türkiye 31 Ocak’ta

ULUSLARARASI Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli ekstrem kış spor organizasyonlarından biri olarak gösterilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX); Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun destekleriyle bu yıl Türkiye'de düzenlenecek. 31 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Rize Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirilecek olan SNX Türkiye yarışı, Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Kanada ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeden yaklaşık 30 seçkin sporcuyu, erkekler ve kadınlar kategorilerinde bir araya getirecek.