Milli güreşçi Büşra Cengiz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefliyor!

Kariyerinde 3 Türkiye ve 1 Balkan şampiyonluğu bulunan 19 yaşındaki milli güreşçi Büşra Cengiz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürerek büyükler kategorisinde kalıcı başarılar elde etmeyi amaçlıyor. İşte detaylar...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 14:10 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 14:12
Kariyerinde 3 Türkiye ve 1 Balkan şampiyonluğu bulunan 19 yaşındaki milli güreşçi Büşra Cengiz, Avrupa ve dünya şampiyonlarında madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

11 yaşında aktivite amacıyla güreşe başlayan Cengiz, zamanla kendini geliştirerek müsabakalara katıldı. İlk kez yer aldığı organizasyonda ikinci olan genç sporcu, daha sonra katıldığı Türkiye şampiyonalarında 3 altın madalyanın yanı sıra çok sayıda gümüş ve bronz madalya kazandı.

Balkan Şampiyonası'nda da altın madalyaya ulaşan Cengiz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etti. Cengiz, bu yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde etmeyi hedefliyor.

Büşra Cengiz, yaptığı açıklamada, güreşte başarılarıyla adından söz ettirmek istediğini söyledi. Küçük yaşlardan itibaren sporun içinde olduğunu belirten Cengiz, güreşe ilk olarak aktivite amacıyla başladığını, zamanla bu spora bağlandığını ifade etti.

İlk kez katıldığı Yasemin Adar Turnuvası'nda ikinci olduğunu aktaran Cengiz, her zaman kürsüde yer alma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Cengiz, "Türkiye şampiyonluklarım, ikinciliklerim, üçüncülüklerim ve Balkan şampiyonluğum var. Avrupa ve dünya şampiyonalarında da ülkemizi temsil ettim. Spora başladığım günden bu yana içimde hep şampiyon olma isteği vardı." diye konuştu.

Önlerinde Türkiye Şampiyonası bulunduğunu belirten Cengiz, burada başarılı olduktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek istediğini kaydetti.

Kadın güreşinde önemli bir ivme yakalandığını ifade eden Cengiz, son dünya şampiyonasında Nesrin Baş'ın elde ettiği başarıların bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi ve sporcunun antrenörü Fatih Kobal ise Büşra Cengiz'in yıllardır istikrarlı şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, hedeflerinin sporcunun başarılarını büyükler kategorisinde Avrupa, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlara taşımak olduğunu ifade etti.

