Galatasaray Çağdaş Faktoring Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Galatasaray Çağdaş Faktoring Türkiye Kupası’nda finale yükseldi

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nın Denizli'de düzenlenen Dörtlü Final etabında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u 66-64 mağlup ederek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 23:10
Galatasaray Çağdaş Faktoring Türkiye Kupası’nda finale yükseldi

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nın Denizli'de düzenlenen Dörtlü Final etabında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u çok çekişmeli geçen maç sonunda mağlup ederek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu: 66-64. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda baştan sona heyecan fırtınası şeklinde geçen karşılaşmanın ilk periyodu 20-19, ilk yarısı 37-36, üçüncü periyodu da 47-45 sonuçlandı. Dördüncü periyodun bitimine 2.7 saniye kala skor 64-64 berabereyken pota altından topu tipleyen Galatasaraylı Williams takımına 66-64 galibiyeti getirdi. Sarı-kırmızılılarda Williams 24 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki final maçı pazar günü saat 16.00'da aynı salonda oynanacak. Finaldeki derbi eşleşmesinde rakibini mağlup eden takım kupayı havaya kaldıracak.

1'İNCİ PERİYOT: 20-19

DEVRE: 37-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-45


