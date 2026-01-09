Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın!

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, hem transfer süreci hem de kadro durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe 3 transfer yaptığı ancak Galatasaray bu konuda yavaş mı kaldı?" sorusuna yanıt veren Buruk, elindeki mevcut kadroya güvendiğini belirterek, "Çok iyi bir kadromuz var. Victor Osimhen ve Ismail Jakobs Afrika Kupası'nda. Singo olmayacak ama diğer oyuncularımız hazır. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"DOĞRU ZAMANDA DOĞRU OYUNCULARI GETİRECEĞİZ"

Transfer sürecinin her zaman kulübün kontrolünde olmadığını belirten Buruk "Ya çok yüksek paralar vereceksiniz ya da sözleşmesiyle ilgili kolay çıkabilecek oyuncuları tercih edeceksiniz. Şampiyonlar Ligi'nde de yeni transferleri oynatamayacağımız için transfer konusunda zamanımız var. Doğru oyuncuları, doğru zamanda getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam ayrıca, yoğun fikstür ve transfer sürecinin kendisi için de zorlayıcı olduğunu dile getiren Buruk, "Hem maç oynuyoruz hem de sürekli transferle ilgili görüş bildiriyoruz. Önemli transfer çalışmalarımız var. En kısa sürede takviyeler olacak, kimsenin şüphesi olmasın" diyerek Galatasaray taraftarına mesaj verdi.