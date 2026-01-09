CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Kupa Okan Buruk ve Domenico Tedesco konuşuyor | CANLI İZLE

Okan Buruk ve Domenico Tedesco konuşuyor | CANLI İZLE

Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanları basın toplantısında konuşuyor. Okan Buruk ve Domenico Tedesco'nun açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 19:35 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 19:44
ASpor CANLI YAYIN

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Burada hep beraber olduğumuz için mutluyuz. Bir önceki finalde bir arada olamadık. Fenerbahçe yönetimine, teknik direktörüne ve oyuncusuna teşekkür ederim. Dışarıdaki insanların tepkilerine yol açmadan bu rekabetin saha içerisinde devam etmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun. Kupayı kazanacak takım psikolojik avantaj elde edecek. Ancak dostluk içinde geçmesi önemli. En büyük dileğim bu."

"Kupayı kazanacak takım psikolojik avantaj elde edecek. Ancak dostluk içinde geçmesi önemli. En büyük dileğim bu."

TEDESCO'NUN SÖZLERİ

Domenico Tedesco: "Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Herkes pozitif. Son idmanı yaptık, Talisca geri döndü. Matteo Guendouzi takımla ilk kez çalıştı. Aynı şekilde Mert Günok da yeni geldi, iki idman yaptı. Takım olarak sabırsızlanıyoruz."

ICARDI'NIN AÇIKLAMALARI

Mauro Icardi: "Finalle bizim ve kulüp için önemli. Son yıllarda şampiyonluklar yaşadık. Bu kez yine kupayı almak istiyoruz. Güzel bir maç izletmek istiyoruz. Bu kupa camia için çok önemli, kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
