Anadolu Efes Milano deplasmanında üst üste 5. mağlubiyetini aldı!

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a 87-74 mağlup oldu.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, EuroLeague'de 5'i üst üste olmak üzere 15. yenilgisini yaşadı. EA7 Emporio Armani Milan ise 11. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya istekli başlayan Anadolu Efes, iyi savunma yaptığı ve doğru hücumlar sonucunda 7 oyuncusundan skor katkısı aldığı ilk periyodu 27-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Kai Jones ile etkili olan ve farkı koruyan lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 49-38 üstün gitti.

EA7 Emporio Armani Milan, ikinci yarıda önemli bir geri dönüşe imza attı. Leday'in peş peşe kazandırdığı basketlerle skoru lehine çeviren ve Anadolu Efes'e sadece 8 sayı atma şansı tanıyan EA7 Emporio Armani Milan, 3. periyodu 62-57 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oyundan düşen Anadolu Efes karşısında dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle farkı 18 sayıya kadar çıkaran EA7 Emporio Armani Milan, karşılaşmadan 87-74 galip ayrıldı.

