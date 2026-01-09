Domenico Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Süper Kupa finalinde oynayacak mı?

Süper Kupa finali için nefesler tutuldu. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı final derbisi öncesi iki takım teknik direktörü basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda soruları yanıtlayan iki ekipten Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yeni transfer Matteo Guendouzi ile ilgili konuştu.

"Matteo Guendouzi hakkında rakip teknik direktör yanında konuşmayacaksınızdır ancak şans verecek misiniz, şans vermeniz halinde nasıl performans bekliyorsunuz?" sorusuna Tedesco'nun yanıtı şöyle oldu:

"İki gün önce Lazio ile 90 dakika oynadı. Çok kolay ve net değil ne kadar oynayacağı. Kendisi ile konuşacağız ve karar vereceğiz. O hep kazanmak ister, winner bir oyuncu. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti. 35 yaşında, kariyerinin sonunda gelmedi. Prime döneminde geldi, çok mutluyuz. Herkes çok iyi bir iş çıkardı. Onu aldığımız için mutluyuz. Nasıl oynayacağını göreceğiz, tek isteğimiz burada oynarken keyif alması."