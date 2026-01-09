CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi

Bahis soruşturması kapsamında, son 5 yılda Süper Lig’de görev yapmış 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi.

09 Ocak 2026 Cuma 19:42
Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev alan ve bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenörün tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında "bahis oynadıkları" tespit edilen 32 temsilcinin de tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada;

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

