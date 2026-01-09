Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev alan ve bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenörün tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında "bahis oynadıkları" tespit edilen 32 temsilcinin de tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada;

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.