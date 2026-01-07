CANLI SKOR ANA SAYFA
Yıldız Erkekler Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı!

Yıldız Erkekler Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı!

Niğde Yıldız Erkekler Masa Tenisi Müsabakaları sona erdi; Bor Mehmet Güleç Ortaokulu birinci oldu, dereceye giren takımlara ödülleri verildi. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 15:49
Yıldız Erkekler Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı!

Niğde'de düzenlenen Yıldız Erkekler Masa Tenisi Müsabakaları sona erdi.

Turnuva boyunca mücadele eden okullar arasında yapılan müsabakalar sonucunda Bor Mehmet Güleç Ortaokulu birincilik elde etti. Çamardı Burç Ortaokulu turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, Merkez Süleyman Fethi Ortaokulu üçüncü, Niğde Merkez Abdulhamit Han Ortaokulu ise dördüncü oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edilirken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; organizasyona katılan tüm okullar, sporcular ile emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür edildi.

