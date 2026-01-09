CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Szymanski PSV'ye transfer olacak mı? Hollanda'dan açıklama geldi!

Szymanski PSV'ye transfer olacak mı? Hollanda'dan açıklama geldi!

Fenerbahçe'de gözden düşen ve takımdan ayrılma ihtimali güçlenen Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Futbolcunun transferde adı Hollanda'nın önde gelen ekiplerinden PSV ile de anılırken Polonyalı oyuncuya dair flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 11:39
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Szymanski PSV'ye transfer olacak mı? Hollanda'dan açıklama geldi!

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Turkcell Süper Kupa Finali hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

Szymanski PSV'ye transfer olacak mı? Hollanda'dan açıklama geldi!

Lazio'dan Matteo Guendouzi'nin perşembe günü öğle saatlerinde İstanbul'da olacağını duyuran Fenerbahçe, transferi de sonlandırdığını açıklamıştı.

Szymanski PSV'ye transfer olacak mı? Hollanda'dan açıklama geldi!

Fransız futbolcuyu 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıklayan sarılacivertlilerin, 26 yaşındaki oyuncu için 30 milyon euro bandında bonservis bedeli ödeyeceği konuşuluyor.

Szymanski PSV'ye transfer olacak mı? Hollanda'dan açıklama geldi!

Dış transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Guendouzi'nin gelişiyle birlikte iç transferdeki hamlelere de odaklanmış durumda.

Szymanski PSV'ye transfer olacak mı? Hollanda'dan açıklama geldi!

Fransız futbolcunun transfer edilişiyle rotasyondaki yeri daralmaya başlayan Sebastian Szymanski için ilgileri yoklayan Fenerbahçe, Polonyalı oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmek istiyor.

Szymanski PSV'ye transfer olacak mı? Hollanda'dan açıklama geldi!

Szymanski ile ilgilenen kulüplerden bir tanesinin de Hollanda ekibi PSV Eindhoven olduğu söyleniyordu.

Szymanski PSV'ye transfer olacak mı? Hollanda'dan açıklama geldi!

Ancak Hollanda basınından Eindhovens Dagblad gazetesinin PSV muhabiri Rik Elfrink'ten bu konuyla alakalı net bir yalanlama geldi.

Szymanski PSV'ye transfer olacak mı? Hollanda'dan açıklama geldi!

X hesabından yaptığı paylaşımla ilginin doğru olmadığını ifade eden Elfrink, "Szymanski hikayesini az önce kontrol ettim. Fenerbahçeli orta saha oyuncusu, PSV'nin teklifiyle ilişkilendiriliyor. Bu tamamen saçmalık. Böyle bir durum söz konusu değil." açıklamasını yaptı.

Szymanski PSV'ye transfer olacak mı? Hollanda'dan açıklama geldi!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maçta görev alan Szymanski, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 2027 yazına kadar sarılacivertliler ile sözleşmesi bulunan Polonyalı oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Guendouzi hakkında flaş G.Saray gerçeği! Guendouzi hakkında flaş G.Saray gerçeği! 11:18
F.Bahçe'den Guendouzi için paylaşım! F.Bahçe'den Guendouzi için paylaşım! 11:07
G.Saray Ugarte'yi ikna etti ancak... G.Saray Ugarte'yi ikna etti ancak... 10:30
Fırtına ile Cimbom arasında transferde dev rekabet! Fırtına ile Cimbom arasında transferde dev rekabet! 10:22
NBA'de Indiana Pacers 13 maç sonra galip! NBA'de Indiana Pacers 13 maç sonra galip! 09:51
Dev derbi öncesi şok gerçek! Dev derbi öncesi şok gerçek! 09:05
Daha Eski
F.Bahçe Guendouzi’yi resmen açıkladı! F.Bahçe Guendouzi’yi resmen açıkladı! 01:08
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 01:07
Portekiz basını yazdı: Rafa Silva ve Benfica... Portekiz basını yazdı: Rafa Silva ve Benfica... 01:07
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! 01:07
F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! 01:07
Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! 01:07