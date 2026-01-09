CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Süper Lig'in yıldızı için Trabzonspor ile Galatasaray arasında dev rekabet!

Süper Lig'in yıldızı için Trabzonspor ile Galatasaray arasında dev rekabet!

Son olarak Turkcell Süper Kupa yarı final maçında karşı karşıya gelen ezeli rakipler Trabzonspor ile Galatasaray bu kez transferde karşı karşıyalar. İki dev takımın da Süper Lig'den aynı yıldıza talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 10:23 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 10:26
Süper Lig'in yıldızı için Trabzonspor ile Galatasaray arasında dev rekabet!

Trabzonspor ile Galatasaray son olarak Turkcell Süper Kupa yarı final maçında karşı karşıya geldiler.

Süper Lig'in yıldızı için Trabzonspor ile Galatasaray arasında dev rekabet!

Bu mücadeleden Cimbom 4-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu ve turnuvada adını finale yazdırdı.

Süper Lig'in yıldızı için Trabzonspor ile Galatasaray arasında dev rekabet!

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılar, Süper Kupa'yı kazanarak Ocak ayında sezonun ilk kupasını müzesine götürmek istiyor. Cimbom'da yönetim tarafı ise transferde titiz bir çalışma yürütüyor.

Süper Lig'in yıldızı için Trabzonspor ile Galatasaray arasında dev rekabet!

Trabzonspor ise bu karşılaşmanın ardından eksik görülen mevkiler için transferde vites yükseltti.

Süper Lig'in yıldızı için Trabzonspor ile Galatasaray arasında dev rekabet!

Son olarak iki takımın da Süper Lig'den aynı futbolcuya talip olduğu öğrenildi.

Süper Lig'in yıldızı için Trabzonspor ile Galatasaray arasında dev rekabet!

Ara transfer dönemini hareketli geçirecek olan Trabzonspor, Gaziantep'in yıldız orta sahası Kacper Kozlowski'yi izlemeye devam ediyor.

Süper Lig'in yıldızı için Trabzonspor ile Galatasaray arasında dev rekabet!

Bordo-mavililer Gaziantep'in 22 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu için detaylı bir araştırma gerçekleştirdi. Kozlowski'nin Karadeniz devine transfer olmaya sıcak bakabileceği ifade edildi.

Süper Lig'in yıldızı için Trabzonspor ile Galatasaray arasında dev rekabet!

Sarı-kırmızılılar ise daha önce de gündeme gelen Kozlowski ile transferde yakın temaslarını sürdürüyor.

Süper Lig'in yıldızı için Trabzonspor ile Galatasaray arasında dev rekabet!

Cimbom'un, yaş faktörü nedeniyle de Kozlowski'nin transferine sıcak baktığı öğrenildi.

