Süper Lig'in yıldızı için Trabzonspor ile Galatasaray arasında dev rekabet!

Trabzonspor ile Galatasaray son olarak Turkcell Süper Kupa yarı final maçında karşı karşıya geldiler. Bu mücadeleden Cimbom 4-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu ve turnuvada adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılar, Süper Kupa'yı kazanarak Ocak ayında sezonun ilk kupasını müzesine götürmek istiyor. Cimbom'da yönetim tarafı ise transferde titiz bir çalışma yürütüyor. Trabzonspor ise bu karşılaşmanın ardından eksik görülen mevkiler için transferde vites yükseltti. Son olarak iki takımın da Süper Lig'den aynı futbolcuya talip olduğu öğrenildi. Ara transfer dönemini hareketli geçirecek olan Trabzonspor, Gaziantep'in yıldız orta sahası Kacper Kozlowski'yi izlemeye devam ediyor. Bordo-mavililer Gaziantep'in 22 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu için detaylı bir araştırma gerçekleştirdi. Kozlowski'nin Karadeniz devine transfer olmaya sıcak bakabileceği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar ise daha önce de gündeme gelen Kozlowski ile transferde yakın temaslarını sürdürüyor. Cimbom'un, yaş faktörü nedeniyle de Kozlowski'nin transferine sıcak baktığı öğrenildi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için başkanlar düzeyinde bir görüşme gerçekleştirilecek. Galatasaray, bu görüşmenin ardından ortaya çıkacak maliyet tablosuna göre transferde hareket edecek.