Fenerbahçe Beko'nun Olympiacos ile oynayacağı maç ertelendi!

Ziraat Türkiye Kupası
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'in 14. haftasında karşılaşacağı Olympiacos maçı ertelendi. Konuyla ilgili olarak sarı-lacivertli camiadan açıklama geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 11:45 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 11:48
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 14. haftasında 4 Aralık 2025 tarihinde oynanması gereken Olympiacos maçının 17 Mart Salı gününe ertelendiğini duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:

"4 Aralık 2025 tarihinde oynanması gereken Olympiacos - Fenerbahçe Beko EuroLeague 14. hafta mücadelesi 17 Mart Salı günü 21.15'te oynanacaktır."

