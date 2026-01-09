Guendouzi Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ortaya çıkan flaş gerçek! Meğer Galatasaray...

Fenerbahçe'nin 4,5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladığı Matteo Guendouzi hakkında transferin gerçekleşmesinin ardından flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın da oyuncuyu gündemine aldığı ancak o sebep nedeniyle transferin gerçekleşmediği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Anthony Musaba'nın ardından orta saha bölgesi için Matteo Guendouzi'yi de kadrosuna kattı.
Guendouzi, 8 Ocak Perşembe günü İtalya'dan yola çıktı ve İstanbul'a gelerek kendisini sarı-lacivertli ekibin futbolcusu yapacak imzayı attı ve sağlık kontrollerinden geçti.
Fenerbahçe, resmi web sitesinden transferi "Fenerbahçemiz, 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mattéo Guendouzi'yi kadrosuna kattı. Fransız millî oyuncu kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." İfadelerini kullanarak duyurdu.
Fransız futbolcunun imzanın ardından ilk sözleri ise "Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmayı çok istedim. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum, bu benim ve tüm ailem için büyük bir gün. Bu anın tadını çıkarıyorum. Umarım birlikte harika şeyler başaracağız.
Öncelikle bu transferde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay bir süreç olmadı. Bende ilk duyduğum andan itibaren buraya gelmeyi çok istedim ve geldim. Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip.
Başkanımız da bana kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve yarattığı büyük atmosferi biliyorum, onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız.
Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada onlardan sevgi dolu birçok mesaj aldım. Şuna emin olsunlar ki; ben onlar için gerekirse sahada her şeyimi veririm. Ben her zaman böyle bir oyuncuyum. Umarım 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanırız. Umarım taraftarımızla, takımımızla ve hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz." Oldu.
Öte yandan bu transfer hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Guendouzi hamlesi sonrası Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre Sarı kırmızılılar, Lazio ile şartları zorladı ancak sarı-lacivertliler 3 milyon euro daha fazla bir rakamla transferde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, İtalyan ekibine bonuslarla 30 milyon euro ödeyecek. Galatasaray ise 27 milyon euro teklif etti.