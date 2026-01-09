CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Guendouzi Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ortaya çıkan flaş gerçek! Meğer Galatasaray...

Guendouzi Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ortaya çıkan flaş gerçek! Meğer Galatasaray...

Fenerbahçe'nin 4,5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladığı Matteo Guendouzi hakkında transferin gerçekleşmesinin ardından flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın da oyuncuyu gündemine aldığı ancak o sebep nedeniyle transferin gerçekleşmediği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 11:18
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Guendouzi Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ortaya çıkan flaş gerçek! Meğer Galatasaray...

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Anthony Musaba'nın ardından orta saha bölgesi için Matteo Guendouzi'yi de kadrosuna kattı.

Guendouzi Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ortaya çıkan flaş gerçek! Meğer Galatasaray...

Guendouzi, 8 Ocak Perşembe günü İtalya'dan yola çıktı ve İstanbul'a gelerek kendisini sarı-lacivertli ekibin futbolcusu yapacak imzayı attı ve sağlık kontrollerinden geçti.

Guendouzi Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ortaya çıkan flaş gerçek! Meğer Galatasaray...

Fenerbahçe, resmi web sitesinden transferi "Fenerbahçemiz, 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mattéo Guendouzi'yi kadrosuna kattı. Fransız millî oyuncu kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." İfadelerini kullanarak duyurdu.

Guendouzi Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ortaya çıkan flaş gerçek! Meğer Galatasaray...

Fransız futbolcunun imzanın ardından ilk sözleri ise "Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmayı çok istedim. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum, bu benim ve tüm ailem için büyük bir gün. Bu anın tadını çıkarıyorum. Umarım birlikte harika şeyler başaracağız.

Guendouzi Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ortaya çıkan flaş gerçek! Meğer Galatasaray...

Öncelikle bu transferde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay bir süreç olmadı. Bende ilk duyduğum andan itibaren buraya gelmeyi çok istedim ve geldim. Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip.

Guendouzi Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ortaya çıkan flaş gerçek! Meğer Galatasaray...

Başkanımız da bana kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve yarattığı büyük atmosferi biliyorum, onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız.

Guendouzi Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ortaya çıkan flaş gerçek! Meğer Galatasaray...

Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada onlardan sevgi dolu birçok mesaj aldım. Şuna emin olsunlar ki; ben onlar için gerekirse sahada her şeyimi veririm. Ben her zaman böyle bir oyuncuyum. Umarım 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanırız. Umarım taraftarımızla, takımımızla ve hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz." Oldu.

Guendouzi Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ortaya çıkan flaş gerçek! Meğer Galatasaray...

Öte yandan bu transfer hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Guendouzi hamlesi sonrası Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi.

Guendouzi Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra ortaya çıkan flaş gerçek! Meğer Galatasaray...

Sabah'ın haberine göre Sarı kırmızılılar, Lazio ile şartları zorladı ancak sarı-lacivertliler 3 milyon euro daha fazla bir rakamla transferde mutlu sona ulaştı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Ugarte'yi ikna etti ancak... G.Saray Ugarte'yi ikna etti ancak... 10:30
Fırtına ile Cimbom arasında transferde dev rekabet! Fırtına ile Cimbom arasında transferde dev rekabet! 10:22
NBA'de Indiana Pacers 13 maç sonra galip! NBA'de Indiana Pacers 13 maç sonra galip! 09:51
Dev derbi öncesi şok gerçek! Dev derbi öncesi şok gerçek! 09:05
F.Bahçe Guendouzi’yi resmen açıkladı! F.Bahçe Guendouzi’yi resmen açıkladı! 01:08
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 01:07
Daha Eski
Portekiz basını yazdı: Rafa Silva ve Benfica... Portekiz basını yazdı: Rafa Silva ve Benfica... 01:07
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! 01:07
F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! 01:07
Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! 01:07
G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! 01:07
Guendouzi F.Bahçe için İstanbul'da! Guendouzi F.Bahçe için İstanbul'da! 01:07