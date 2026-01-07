Galatasaray'da ilk imza yolda! 1-2 gün içinde açıklanacak

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların transferi 1-2 gün içerisinde açıklayacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 23:57
Galatasaray ara transferdeki ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar 18 yaşını dolduran sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner'in transferinde büyük aşama kaydetti.

Galatasaray, genç oyuncu ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre; bu transferin 1-2 gün içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Can Armando, geçen sezon devre arasından beri Mönchengladbach U19'da oynuyor. Annesi Arjantin asıllı Alman, babası Türk olan Can, Almanya, Arjantin ve Türkiye için de milli takımlarda oynama hakkına sahip bulunuyor.

Arjantin ve Almanya pasaportu bulunan ve Mavi Kart belgesi çıkarılan genç oyuncunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı işlemlerinin de kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Türk statüsünde oynayacak olan Can Armando Güner için Mönchengladbach'a yetiştirme parası ödenecek.

Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach U19 takımıyla 14 maça çıktı.

Genç futbolcu, 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
