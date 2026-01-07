Galatasaray'da ilk imza yolda! 1-2 gün içinde açıklanacak

TRT Spor'un haberine göre; bu transferin 1-2 gün içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Can Armando, geçen sezon devre arasından beri Mönchengladbach U19'da oynuyor. Annesi Arjantin asıllı Alman, babası Türk olan Can, Almanya, Arjantin ve Türkiye için de milli takımlarda oynama hakkına sahip bulunuyor.