Nijerya Futbol Federasyonu'ndan Victor Osimhen için resmi açıklama!

Ziraat Türkiye Kupası
Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kampından ayrılarak Türkiye'ye döneceği iddiası ile ilgili Nijerya Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 00:48
Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Nijerya Milli Takımı'nın Mozambik'i 4-0 yendiği karşılaşmada iki gol atan ancak Ademola Lookman ile gerginlik yaşayan Victor Osimhen için Türkiye'ye döneceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Takım arkadaşı Lookman ile saha içerisinde tartışan Osimhen'in maçtan soyunma odasından erken çıktığı ve takım otobüsünde tek başına oturduğu, akreditasyonunun iptal edilmesini istediği ve Türkiye'ye dönmekle tehdit ettiği bilgisi paylaşılmıştı.

FEDERASYONDAN RESMİ AÇIKLAMA

Bu iddiaların ardından Nijerya Futbol Federasyonu, Victor Osimhen'in kamptan ayrılacağı yönündeki iddiayı yalanladı.

Nijerya Milli Takım Menajeri Dayo Enebi Achor "Kampımızda sorun yok. İki kardeş arasında yaşananlar, birkaç saat içinde kolayca çözüldü. Her şey yolunda." açıklamasını yaptı.

