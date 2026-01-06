CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe’de Brezilyalı futbolcu tercihi devam ediyor!

Göztepe’de Brezilyalı futbolcu tercihi devam ediyor!

Göztepe, son olarak Guilherme Luiz’i transfer ederek son 2 sezonda 11’inci Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna kattı; sarı-kırmızılı ekip, Sport Republic yönetiminde Brezilya pazarını transferde öncelik haline getirdi. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 14:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe’de Brezilyalı futbolcu tercihi devam ediyor!

Süper Lig'de ikinci yarı öncesi son olarak golcü Guilherme Luiz'i kadrosuna dahil eden Göztepe son 2 senede 11'inci Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna dahil etti. 2022-2023 sezonunda Göztepe'nin futbol şubesini devralan Sport Republic şirketi her transfer döneminde Brezilyalı pazarına akın etti. Brezilya Seri A ve Seri B'nin yanı sıra Avrupa'dan da birçok Sambacı izleyen sarı-kırmızılılar kale hariç her bölgeye takviye yaptı. Sport Republic yetkilileri ilk olarak 2023-2024 sezonun devre arasında stoper Heliton ve golcü Romulo'yu kadrosuna dahil ederek Brezilyalı oyuncu akınını başlattı.

Göztepe o sezon Süper Lig'e adını yazdırırken, kurmaylar bir kez daha Sambacılara yöneldi. Geçen sezon sol bek Djalma Silva, orta saha Victor Hugo, forvetler Juan ile Emersonn alındı. Bu sezon başında iki golcü Romulo ve Emersonn çok ciddi paralara Avrupa'ya satıldı. Romulo, Alman ekibi Leipzig'e 20 artı 5 milyon euroya giderken, Emersonn da Fransa'nın Toulouse takımına 3 milyon euro karşılığında verildi.

DİĞER GOLCÜ DE BREZİLYALI OLACAK

Göztepe yaz döneminde de Brezilyalı futbolculardan vazgeçmedi. Forvet hattına Janderson monte edilirken, orta alana Rhaldney, sağ beke Ruan ve stopere Godoi geldi. Göz-Göz, ara dönemde bir kez daha tercihini Brezilya'dan yana kullanıp Seri A temsilcisi Ceara'nın 21 yaşındaki forveti Guilherme Luiz'i renklerine bağladı. Luiz ile 4,5 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe'de bir forvet daha alınacağı, bu golcünün de Brezilyalı olacağı ifade edildi.

F.Bahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı
Frattesi Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Derin Amerika ve İsrail azmettirdi! Rubin'den Başkan Erdoğan'a "Maduro" tehdidi ve 'CIA hücreleri' itirafı | Küstah "Beştepe" sözleri
PSG'den F.Bahçe'ye bir transfer daha!
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe Basketbol’dan takviye! Göztepe Basketbol’dan takviye! 14:16
Hentbolda milliler Bulgaristan deplasmanında! Hentbolda milliler Bulgaristan deplasmanında! 14:05
F.Bahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı 13:53
Frattesi Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları Frattesi Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları 13:45
50 bine yakın öğrenci judo yapıyor! 50 bine yakın öğrenci judo yapıyor! 13:40
Chelsea'nin yeni hocası belli oldu! Chelsea'nin yeni hocası belli oldu! 13:28
Daha Eski
Alperen Şengün 2 hafta parkelerden uzakta! Alperen Şengün 2 hafta parkelerden uzakta! 13:26
Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! 12:34
F.Bahçe'de Sörloth için yeni gelişme! F.Bahçe'de Sörloth için yeni gelişme! 12:23
Manchester United'da Amorim görevden alındı! Manchester United'da Amorim görevden alındı! 12:12
Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı detayları Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı detayları 12:09
İşte F.Bahçe-Samsunspor maçının VAR'ı! İşte F.Bahçe-Samsunspor maçının VAR'ı! 11:57