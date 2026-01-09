CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'ye Lookman müjdesi! Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye Lookman müjdesi! Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe ile ismi bir süredir transferde anılan Ademola Lookman hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan o habere göre sarı-lacivertlilerin Lookman'ın menajerlik şirketi ile sözlü anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Öte yandan Fenerbahçe'nin sunacağı maaş teklifi ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 16:35
Fenerbahçe'ye Lookman müjdesi! Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlaması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Lookman müjdesi! Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi ve Mert Günok transferlerini de açıkladı.

Fenerbahçe'ye Lookman müjdesi! Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada Matteo Guendouzi ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'ye Lookman müjdesi! Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi ortaya çıktı

Guendouzi, imzanın ardından "Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmayı çok istedim. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum, bu benim ve tüm ailem için büyük bir gün. Bu anın tadını çıkarıyorum. Umarım birlikte harika şeyler başaracağız."

Fenerbahçe'ye Lookman müjdesi! Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi ortaya çıktı

Öncelikle bu transferde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay bir süreç olmadı. Bende ilk duyduğum andan itibaren buraya gelmeyi çok istedim ve geldim. Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip.

Fenerbahçe'ye Lookman müjdesi! Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi ortaya çıktı

Başkanımız da bana kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve yarattığı büyük atmosferi biliyorum, onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız.

Fenerbahçe'ye Lookman müjdesi! Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi ortaya çıktı

Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada onlardan sevgi dolu birçok mesaj aldım. Şuna emin olsunlar ki; ben onlar için gerekirse sahada her şeyimi veririm. Ben her zaman böyle bir oyuncuyum. Umarım 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanırız. Umarım taraftarımızla, takımımızla ve hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz." İfadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'ye Lookman müjdesi! Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe, bir diğer transferi olan Mert Günok ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'ye Lookman müjdesi! Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi ortaya çıktı

11 senenin ardından alt yaş kategorilerinde ve a takım seviyesinde formasını giydiği Fenerbahçe'ye geri dönen Mert Günok, şu ifadelere yer verdi:

Fenerbahçe'ye Lookman müjdesi! Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi ortaya çıktı

"Buraya tekrardan geri döndüğüm için çok duygusalım. İlk anlardan itibaren duygu dolu anlar yaşadım. Normalde doğaçlama olarak röportaj yaparken çok zorlanmam ama bugün yapacağım bütün röportajlarda zorlanacak gibi duruyorum. 34 numaralı formayla birçok başarı yaşadım. O yüzden yine 34 numarayı giymek istedim. Bu numaranın uğuruna ve sezonun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum.

Fenerbahçe'ye Lookman müjdesi! Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi ortaya çıktı

Taraftarlarımız bana çok güzel mesajlar gönderiyorlar. Onların desteğini gerçekten arkamda hissediyorum. Ben hep Kadıköy'de yaşadım, büyüdüm. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bile beni ne zaman görseler beni ne kadar çok sevdiklerini ve yeniden Fenerbahçe'de görmek istediklerini söylemişlerdir. Tekrardan bu duyguyu yaşayacağım ve bu formayı giyeceğim için çok mutluyum."

Fenerbahçe'ye Lookman müjdesi! Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi ortaya çıktı

Öte yandan ismi bir süredir Fenerbahçe ile transfer iddialarında anılan Ademola Lookman hakkında da flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Lookman müjdesi! Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi ortaya çıktı

Son olarak İtalyan basınından Lookman hakkında sarı-lacivertlileri sevindirecek bir haber geldi.

Fenerbahçe'ye Lookman müjdesi! Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Lookman'ın menajerlik şirketiyle temas kurduğu ve sözleşme şartları üzerinde sözlü anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Lookman müjdesi! Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi ortaya çıktı

Orazio Accomando, haberinde Fenerbahçe'nin Lookman için sezon başına yaklaşık 9 milyon euro maaş teklif etmeye hazır olduğu öne sürüldü.

