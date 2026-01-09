HaberlerFenerbahçe Fenerbahçe'ye Lookman müjdesi! Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi ortaya çıktı
Fenerbahçe'ye Lookman müjdesi! Sarı-lacivertlilerin maaş teklifi ortaya çıktı
Fenerbahçe ile ismi bir süredir transferde anılan Ademola Lookman hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan o habere göre sarı-lacivertlilerin Lookman'ın menajerlik şirketi ile sözlü anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Öte yandan Fenerbahçe'nin sunacağı maaş teklifi ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlaması sonrası önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi ve Mert Günok transferlerini de açıkladı.
Fenerbahçe, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada Matteo Guendouzi ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Guendouzi, imzanın ardından "Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmayı çok istedim. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum, bu benim ve tüm ailem için büyük bir gün. Bu anın tadını çıkarıyorum. Umarım birlikte harika şeyler başaracağız."
Öncelikle bu transferde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay bir süreç olmadı. Bende ilk duyduğum andan itibaren buraya gelmeyi çok istedim ve geldim. Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip.
Başkanımız da bana kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve yarattığı büyük atmosferi biliyorum, onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız.
Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada onlardan sevgi dolu birçok mesaj aldım. Şuna emin olsunlar ki; ben onlar için gerekirse sahada her şeyimi veririm. Ben her zaman böyle bir oyuncuyum. Umarım 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanırız. Umarım taraftarımızla, takımımızla ve hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz." İfadelerine yer verdi.
Fenerbahçe, bir diğer transferi olan Mert Günok ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
11 senenin ardından alt yaş kategorilerinde ve a takım seviyesinde formasını giydiği Fenerbahçe'ye geri dönen Mert Günok, şu ifadelere yer verdi:
"Buraya tekrardan geri döndüğüm için çok duygusalım. İlk anlardan itibaren duygu dolu anlar yaşadım. Normalde doğaçlama olarak röportaj yaparken çok zorlanmam ama bugün yapacağım bütün röportajlarda zorlanacak gibi duruyorum. 34 numaralı formayla birçok başarı yaşadım. O yüzden yine 34 numarayı giymek istedim. Bu numaranın uğuruna ve sezonun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum.
Taraftarlarımız bana çok güzel mesajlar gönderiyorlar. Onların desteğini gerçekten arkamda hissediyorum. Ben hep Kadıköy'de yaşadım, büyüdüm. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bile beni ne zaman görseler beni ne kadar çok sevdiklerini ve yeniden Fenerbahçe'de görmek istediklerini söylemişlerdir. Tekrardan bu duyguyu yaşayacağım ve bu formayı giyeceğim için çok mutluyum."
Öte yandan ismi bir süredir Fenerbahçe ile transfer iddialarında anılan Ademola Lookman hakkında da flaş bir gelişme yaşandı.
Son olarak İtalyan basınından Lookman hakkında sarı-lacivertlileri sevindirecek bir haber geldi.
Fenerbahçe'nin Lookman'ın menajerlik şirketiyle temas kurduğu ve sözleşme şartları üzerinde sözlü anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
Orazio Accomando, haberinde Fenerbahçe'nin Lookman için sezon başına yaklaşık 9 milyon euro maaş teklif etmeye hazır olduğu öne sürüldü.
Accomando'nun haberinde son olarak Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Atalanta ile İtalya'da olası bir görüşme planladığı belirtildi.